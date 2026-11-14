عبور از موانع رسیدن به جبهه (حدیث دشت عشق)

دانش‌آموز بسیجی شهید سید‌نادر یوسفی، نوزدهم آبان‌ ۱۳۴۲ در روستای مهریان از توابع دهستان سررود شمالی شهرستان بویراحمد در خانواده‌ای از سادات امام‌زاده حسن(ع) دیده به جهان گشود. از نخستین روز شروع جنگ تحمیلی سعی کرد به جبهه برود، اما هر بار با موانعی روبه‌رو می‌شد؛ چنان‌که به دوست خود می‌نویسد: «من هر کاری می‌کنم دبیرستان به من اجازه نمی‌دهند، شاید خداوند هنوز ما را برای دادن چنین نعمتی آماده نمی‌بیند؛ ولی گریه و ناله در پایین دنیا فایده‌ای ندارد.» تا اینکه در تعطیلات تابستان، این فرصت را به‌دست آورد که حدود ۲ ماه با تعدادی از رزمندگان راهی کربلای خوزستان شد. پس از حضور در جبهه جنوب، ۳۰ شهریور سال ۱۳۶۱ در پاسگاه زید به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در گلزار شهدای روستای مهریان آرام گرفت. شهید سید نادر یوسفی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «...‌لحظه‌ای دست از پیروی امام برندارید و مهر و محبت آن بزرگوار و سرور در قلب شما رسوخ کند و بدانید که بدون علاقه به امام کسی به خدا نخواهد رسید و از خدا یاری می‌طلبم که آن وصیت سرور شیعیان حضرت جعفر صادق(ع) را فراموش نکنید. که فرمود کسی از من شفاعت نخواهد، از شیعه من نیست که نماز را سبک بشمارد و بدانید نماز بالاترین فریضه است.خدایا من به درگاه تو تقرب می‌جویم به‌وسیله محمد(ص) بنده خاص و فرستاده تو و تقرب می‌جویم به‌وسیله فرشتگان مقرب و پیغمبران و رسولان تو. امیدوارم برای ظهور امام زمان(عج) و سلامتی آن امام عزیز و نائب او امام خمینی و برای آمرزش گناهان دعا کنید.»