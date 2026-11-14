سد کرخه پرآب شد

تصاویر ماهواره‌ای آبان ۱۴۰۵ از سد کرخه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از بهبود وضعیت آبگیری این سد حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ مقایسه تصاویر ماهواره‌ای سد کرخه در آبان ۱۴۰۵ با روز مشابه در سال ۱۴۰۴، از بهبود وضعیت آبگیری و افزایش سطح پهنه آبی این سد حکایت دارد.

بر اساس تصاویر منتشرشده، تغییرات چشمگیری به‌ویژه در بخش شمالی مخزن قابل مشاهده است.

در تصویر مربوط به سال ۱۴۰۴، بخش زیادی از شاخه‌های شمالی مخزن با کاهش سطح آب مواجه بوده و در برخی مناطق، بستر مخزن نمایان شد اما در تصویر سال ۱۴۰۵، آب در این محدوده‌ها پیشروی کرده و شاخه‌های متعدد مخزن نسبت به سال گذشته از پوشش آبی بیشتری برخوردار هستند.

این تفاوت به‌خصوص در محدوده مشخص‌شده با دایره مشهود است؛ جایی که در تصویر سال جاری، گسترش قابل‌توجه پهنه آبی نسبت به سال قبل دیده می‌شود. همچنین در بخش‌های مرکزی و جنوبی مخزن، تداوم پهنه آبی قابل مشاهده است.

سد کرخه، واقع در استان خوزستان و بر روی رودخانه کرخه در نزدیکی اندیمشک، با ظرفیت مخزن حدود هفت میلیارد و 300 میلیون مترمکعب، یکی از بزرگ‌ترین سدهای خاکی ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود.

این سد با ارتفاع ۱۲۷ متر و نیروگاه برق‌آبی با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات، نقش مهمی در تأمین و تنظیم آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایین‌دست، تأمین آب، تولید برق، کنترل سیلاب، کاهش گرد و خاک و ریزگرد و حفظ جریان زیست‌محیطی رودخانه و تالاب هورالعظیم دارد.

از همین رو، بهبود وضعیت ذخیره آب این سد اهمیت زیادی برای کشاورزی، اقتصاد و محیط‌زیست استان خوزستان و مناطق پایین‌دست دارد.

مه؛ منبع تامین آب

با وجود بهبود بارندگی و وضعیت سدها استفاده از فناوری‌ها برای استفاده حداکثری از روش‌های استحصال آب، باید مورد توجه باشد.

سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، در این زمینه، راهکاری که برای نخبگان ایرانی، جدید نیست را مطرح کرده که به شکار آب از آسمان معروف است.

فائو مطرح کرده که می‌توان از مه آسمان آب گرفت و برای شرب و حتی کشاورزی استفاده کرد و در این زمینه به تجربه شیلی در سال 2006 اشاره کرده که با دالان‌هایی، قطرات آبی که از مه‌ هوا شکار شده بود را جمع‌آوری، ذخیره و مصرف می‌کردند.

این در حالی است که دانشمندان و نخبگان ایرانی هم بارها، امکان استفاده از مه و دیگر روش‌های فناورانه افزایش منابع آبی را مطرح کرده‌اند اما در کشور، کمتر به آنها توجه شده است.

تجربه شیلی نشان داده، استفاده از مه آسمان به افزایش درآمد روستائیان،‌ حفظ اکوسیستم و ماندگاری مردم در مناطق خشک کمک می‌کند.

یک خانوار تا 200 هزار لیتر در سال می‌تواند آب جمع کند که برای مصرف شرب یک خانواده چهار نفره کافی است و مازاد آن برای کشاورزی استفاده می‌شود.