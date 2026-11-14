رشد تولید آبزیان کشور با وجود جنگ

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به تداوم فعالیت‌‌های صیادی و آبزی‌پروری در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: میزان تولید آبزیان کشور در این دوره نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

«حمزه رستم‌پور» با تشریح آثار جنگ تحمیلی اخیر بر صنعت شیلات و معیشت صیادان در جنوب کشور، اظهار داشت: فعالیت‌های صیادی و آبزی‌پروری طی ایام جنگ، تعطیل نشد و تداوم داشت و صید از آب‌‌های دور و فراسرزمینی افزایش بسیار خوبی داشت. حتی در فصلی که صیادان ما معمولا برای صید به آب‌‌های دور نمی‌رفتند؛ امسال این اتفاق رخ داد و صیادان صید بسیار خوبی داشتند. البته این فعالیت با زحمات و مشقات زیادی همراه بود. رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به آسیب‌‌های وارد شده به بخش شیلات در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: با این‌حال، میزان تولید در مجموع حوزه شیلات نسبت به سال ۱۴۰۳ یعنی پیش از جنگ بیشتر بوده است.

رستم‌پور درباره وضعیت آبزی‌پروری در شرایط جنگی اظهار داشت: نهم اسفندماه که جنگ تحمیلی آغاز شد؛ زمان تکثیر میگو در جنوب کشور بود اما استان‌های جنوبی کشور که کانون اصلی پرورش میگو به شمار می‌روند از جمله شهرستان جاسک و استان بوشهر مورد حمله دشمن قرار گرفتند. با وجود شرایط جنگی در اسفندماه، عملیات تکثیر ادامه یافت و همین موضوع موجب شد تولید میگو در سال جاری که اکنون در مرحله برداشت قرار دارد شرایط بسیار خوبی داشته باشد.

او افزود: در حوزه صید و صیادی بیش از ۲۲ هزار شناور در استان‌های جنوبی و تعدادی نیز در شمال کشور فعالیت دارند که این شناورها در ایام جنگ به صید خود ادامه دادند؛ به طوری که ۱۲ نفر از صیادان در جریان این جنگ در هنگام صید و حتی حین حضور در اسکله‌های صیادی به شهادت رسیدند.

تامین تن ماهی از صید داخلی

رئیس سازمان شیلات ایران ابراز امیدواری کرد که نحوه جبران خسارت وارده به صیادان در ستاد بررسی خسارات جنگ تحمیلی که این هفته تشکیل می‌شود، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

رستم‌پور درباره آخرین وضعیت واردات محصولات شیلاتی اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال واردات ماهی در مقایسه با سال‌‌های گذشته بسیار ناچیز بود که این موضوع موجب شد ارز کمتری از کشور خارج شود و در عین حال کارخانه‌‌ها نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس سازمان شیلات ایران از افزایش قابل‌توجه صید تُن ماهیان در آب‌‌های دور خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار صید در آب‌‌های دور به‌ صورت گسترده‌‌تر انجام شده است. سال گذشته شاهد صید تن ماهی در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن بودیم اما افزایش صید این نوع ماهی در سال جاری نسبت به سال گذشته مشهود است. با توجه به افزایش تولید داخلی نیاز مبرمی به واردات تن ماهیان نداریم.

رستم‌پور درباره وضعیت صید ترال در شرایط جنگی افزود: صید ترال پیش از آغاز جنگ ممنوع شده بود و در چند سال اخیر این نوع صید در کشور انجام نمی‌شد، بنابراین پیش از جنگ هم فعالیتی در این زمینه وجود نداشت.

ضرورت افزایش مصرف ماهی در ایران

رئیس سازمان شیلات ایران درباره قیمت محصولات آبزیان اظهار داشت: این سازمان هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌ گذاری محصولات ندارد. البته با توجه به حذف نرخ ارز ترجیحی، هزینه‌ نهاده‌‌ها نیز تغییر یافته که بر قیمت تمام‌ شده محصولات آبزی تاثیرگذار بوده است.

رستم‌پور افزود: طبق آمارها سرانه در دسترس بودن محصولات شیلاتی ۱۴ کیلو و 300 گرم برای هر ایرانی است که با رقم مصرف سرانه جهانی فاصله زیادی دارد و به طور حتم نمی‌توان به یکباره این رقم را به ۲۰ کیلوگرم رساند. البته با توجه به وجود امگا ۳ و مزایای سلامتی، افزایش مصرف ماهی می‌تواند در بلندمدت هزینه‌‌های سلامت جامعه را کاهش دهد.