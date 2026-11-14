اظهارات بنزینی دو تن از معاونان رئیس‌جمهور درباره بنزین، معاون اول رئیس‌جمهور را به موضع‌گیری و تذکر در این زمینه واداشت.

به گزارش کیهان، اظهارات التهاب‌آفرین دو تن از معاونان رئیس‌جمهور درباره تصمیمات بنزینی دولت، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور را به موضع‌گیری واداشت. او، دیروز، نسبت به اظهارنظرهای دو معاون دیگر رئیس‌جمهور درباره اقدامات بنزینی تاکید کرد که «درباره تصمیمات نهائی‌نشده بنزینی اظهارنظر نکنید.»

اخیراً محمدجعفر قائم‌پناه؛ معاون اجرائی رئیس‌جمهور خبر از جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران داده بود. همچنین اسماعیل سقاب اصفهانی؛ رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی، اظهاراتی را درباره احتمال محدودیت استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها، وضعیت تأمین بنزین، نحوه مدیریت سهمیه‌های سوخت و سناریوهای احتمالی تغییر در شیوه عرضه و قیمت‌گذاری بنزین مطرح کرد که با واکنش مردم و مسئولان روبه‌رو شد.

گفتنی است؛ تصمیمات رسمی دولت در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی پس از نهائی شدن، تنها از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌شود و مطالب مطرح‌شده توسط دیگران در حاشیه جلسات الزاماً موضع و تصمیم دولت نیست. با این‌حال، سؤال اینجاست که اگر یک شهروند عادی، مکرراً در زمینه‌های مختلف التهاب آفرینی می‌کرد؛ هیچ برخوردی با او نمی‌شد؟ اگر یک مدیر میانی، چنین می‌کرد؛ برکنار نمی‌شد؟

بی‌تاثیری قیمت در کاهش پایدار مصرف بنزین

در حالی‌که قاچاق گازوئیل، 90 درصد کل قاچاق سوخت است و فقط پنج درصد خروج غیرقانونی منابع سوختی به بنزین مربوط است؛ برخی التهاب آفرینی‌های اخیر دولتی‌ها را در راستای گران‌سازی دوباره بنزین می‌دانند.

با این‌حال رضا نواز؛ سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر اصلاح نرخ بنزین بر مصرف شهروندان، اظهار کرد: استفاده از ابزار قیمتی در کوتاه‌مدت می‌تواند مصرف را کنترل کند و منابعی را برای بهبود و توسعه زنجیره تامین و توزیع فراهم کند اما تجربه نشان داده که در میان‌مدت و بلندمدت اثر افزایش قیمت از بین می‌رود. در چنین شرایطی اگر قرار باشد برای کنترل مصرف مجددا قیمت‌ها افزایش پیدا کند این چرخه فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل خواهد کرد.

راهکارهای غیرقیمتی

او با تاکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای مکمل برای مدیریت مصرف اظهار کرد: در میان‌مدت باید ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند و کیفیت و کفایت خدمات آن به‌ویژه در کلان‌شهرها افزایش یابد تا بتواند کاهش مصرف حاصل از سیاست‌های قیمتی را حفظ کند.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور افزود: در بلندمدت نیز باید تولید خودروهای کم‌مصرف، برقی‌سازی ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گیرد. کشور ما در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده بسیار عقب است؛ در حالی که باید سالانه حدود یک میلیون خودرو از رده خارج می‌شد این عدد اکنون به چند هزار دستگاه رسیده است.

نواز با اشاره به رایگان بودن مترو و اتوبوس در تهران طی ماه‌های گذشته گفت: ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی با وجود شرایط جنگی کشور طرح خوبی بود و قطعا بر کاهش مصرف بنزین در تهران تاثیر داشته است. تداوم چنین اقداماتی در کلان‌شهرها می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند.

شفافیت با شناسه‌دار شدن کارت‌ جایگاه

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، درباره اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه سوخت در استان تهران اظهار کرد: باید بپذیریم که تهران به‌ویژه در حوزه مصرف بنزین نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر مصرف بالایی دارد. میزان مصرف بنزین تهران به اندازه ۱۵ استان کشور است.

نواز افزود: برای مدیریت مصرف بنزین در تهران، دو انتخاب وجود داشت؛ یکی اینکه کارت‌های جایگاه مانند ۱۱ تا ۱۲ استان، جمع‌آوری شود و مردم صرفا از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند که با توجه به حجم مصرف و نیاز مردم تهران این تصمیم با انتقاداتی مواجه می‌شد.

از سوی دیگر انتقاداتی درباره احتمال عرضه خارج از شبکه سوخت از طریق کارت‌های جایگاه مطرح بود به این معنا که برخی افراد سوخت دریافت‌شده را به‌جای مصرف در خودرو در بخش‌های دیگر استفاده می‌کردند. او با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه گفت: این طرح با وجود برخی ایرادات در مرحله آزمایشی در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از مشکلات آن برطرف شد و برخی دیگر نیز در آستانه رفع قرار دارند.