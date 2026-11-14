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کد خبر: ۳۴۲۰۸۱
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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۱۰۰ قفسه کتاب راهی مدارس روستایی میناب می‌شود

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، ۱۰۰ قفسه کتاب به همراه مجموعه‌ای از کتاب‌ها و سرگرمی‌های مناسب کودکان و نوجوانان به مدارس روستایی شهرستان میناب اهدا می‌کند.
این اقدام در ادامه طرح فرهنگی «هزار درنای کاغذی بر بام مدارس» و با هدف گسترش فرصت‌های مطالعه و دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی میناب به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی تدارک دیده شده است. اهدای این قفسه‌ها در امتداد فعالیت‌هایی است که کانون در روزهای جنگ و پس از آن برای همراهی با کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده میناب دنبال کرده است. کانون می‌کوشد با حضور در کنار این خانواده‌ها و فراهم‌کردن فرصت‌های فرهنگی برای فرزندانشان، به حفظ جریان یادگیری، امید و نشاط در زندگی کودکان کمک کند.
 
 
 
 
 
 
 
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