مستند تحسین‌شده «نازا» که درباره کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه توسط رژیم صهیونیستی است، در کمتر از دو ماه، بیش از یک‌ونیم میلیون تماشاگر در سراسر جهان داشته و به یکی از پربیننده‌ترین مستندهای اکران‌شده در سینماهای جهان در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

این فیلم که یووال آبراهام و راشل زر، فیلم‌سازان برنده جایزه اسکار، آن را کارگردانی کرده‌اند و گاردین تهیه‌کننده آن است، تا جمعه ۶ نوامبر به آمار ۱ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۳۳ تماشاگر در سراسر جهان رسیده است. مستند «نازا» با تکیه بر مشاهدات ۲۴ سرباز و مقام اطلاعاتی اسرائیل، روایت‌های رسمی صهیونیست‌ها درباره کشته‌شدن غیرنظامیان در غزه را زیر سؤال می‌برد. این اثر در ماه سپتامبر جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد و نمایش نخست آن در این جشنواره با تشویق ایستاده ۲۴ دقیقه‌ای حاضران همراه شد.

به گزارش فارس، پس از آنکه وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد تابعیت کارگردانان فیلم را لغو خواهد کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، دستور شناسایی و پیگرد قضائی افرادی را صادر کرد که در مستند با آن‌ها مصاحبه شده است، فیلم بیش از پیش در کانون توجه جهانی قرار گرفت. «نازا» تاکنون در ۴۷ منطقه و کشور به نمایش درآمده است. در انگلیس و ایرلند، شمار تماشاگران فیلم به ۱۰۲ هزار و ۵۰۸ نفر رسیده و در سه کشور بلژیک، هلند و لوکزامبورگ نیز مجموعاً بیش از ۱۳۲ هزار نفر به تماشای آن نشسته‌اند. در آمریکا و کانادا، این مستند تاکنون ۸۳ هزار و ۶۷۳ تماشاگر داشته است.