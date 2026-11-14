دیوارنگاره میدان ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به مناسبت هفته هوافضا، با طرحی از موشک ایرانی و شهدای هوافضا رونمایی شد.

جدیدترین دیوارنگاره میدان ولی‌عصر (عج)، بامداد پنجشنبه ۲۱ آبان، همزمان با هفته هوافضا و به افتخار دلاورمردان جان‌فدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با شعار «و این هوا، فضای غرور و غیرت ماست» اکران شد.

به گزارش مهر، در این طرح، شهدای هواوفضا از حسن تهرانی مقدم تا سردار حاجی‌زاده به همراه سردار مجید موسوی و مردم پای‌کار، با پرچم حضرت زهرا سلام الله علیها دیده می‌شوند. دست‌اندرکاران این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، عبارتند از طراح گرافیک: مصطفی محسنی، نوشتار: امیرحسین ربانی، نشان: مجتبی حسن‌زاده.