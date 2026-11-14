«آقای شهید ایران»؛ روایتی از ۲۰ ویژگی شخصیتی رهبر شهید

کتاب «آقای شهید ایران» نوشته عقیل سلامی‌نسب، به همت مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر و روانه بازار نشر شد.

این کتاب در ۱۵۲ صفحه چهاررنگ و قطع رقعی، با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان، با زندگی، منش و ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید تدوین شده است. نویسنده در این اثر، ۲۰ ویژگی شاخص شخصیتی ایشان را انتخاب کرده و برای توضیح هر ویژگی، خاطره‌ای از رفتار و سیره ایشان آورده است. یکی از بخش‌های کتاب، پرسش‌های چالشی پس از هر خاطره است که با هدف درگیر کردن ذهن نوجوانان و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو درباره ویژگی‌های مطرح‌شده طراحی شده‌اند.

«آقای شهید ایران» می‌کوشد مفاهیم اخلاقی و رفتاری را از مسیر خاطره‌گویی و پرسشگری به مخاطب نوجوان منتقل کند و او را به تأمل درباره نسبت این ویژگی‌ها با زندگی امروز دعوت کند.