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کد خبر: ۳۴۲۰۷۸
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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«آقای شهید ایران»؛ روایتی از ۲۰ ویژگی شخصیتی رهبر شهید

کتاب «آقای شهید ایران» نوشته عقیل سلامی‌نسب، به همت مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر و روانه بازار نشر شد.
این کتاب در ۱۵۲ صفحه چهاررنگ و قطع رقعی، با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان، با زندگی، منش و ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید تدوین شده است. نویسنده در این اثر، ۲۰ ویژگی شاخص شخصیتی ایشان را انتخاب کرده و برای توضیح هر ویژگی، خاطره‌ای از رفتار و سیره ایشان آورده است. یکی از بخش‌های کتاب، پرسش‌های چالشی پس از هر خاطره است که با هدف درگیر کردن ذهن نوجوانان و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو درباره ویژگی‌های مطرح‌شده طراحی شده‌اند.
«آقای شهید ایران» می‌کوشد مفاهیم اخلاقی و رفتاری را از مسیر خاطره‌گویی و پرسشگری به مخاطب نوجوان منتقل کند و او را به تأمل درباره نسبت این ویژگی‌ها با زندگی امروز دعوت کند.

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