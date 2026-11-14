روایت کاربران فضای مجازی از سرگیجه شبکه اینترنشنال

کاربران فضای مجازی در اقدامی جالب توجه به مقایسه دو اظهارنظر در شبکه تلویزیونی وابسته به سرویس جاسوسی اسرائیل پرداختند.

به گزارش خبرنگار کیهان، کاربران فضای مجازی فیلمی از اظهارنظرات مجری اخبار شبکه اینترنشنال در سال 1401 را بازنشر کردند که در آن این شبکه مزدور صهیونیست‌ها با دروغ‌پراکنی به نوعی در تکاپوست تا یاس و ناامیدی را به مخاطب ایرانی القا کند. مجری اینترنشنال در 1401 و در پی بروز فتنه‌ها در آن سال مدعی می‌شود طبق اخبار فوری که به دست این شبکه رسیده مقامات ایرانی با ونزوئلا توافق کرده‌اند تا به آنها پناهندگی دهد! مجری این شبکه در آن سال مدعی می‌شود مقامات ایرانی آماده پناهنده شدن به ونزوئلا هستند. مخاطبان همچنین برش جدیدی مربوط به روزهای اخیر از همان شبکه و همان مجری را در کنار ویدئوی بالا قرار داده‌اند. در ویدئوی اخیر مجری شبکه مزدور اینترنشنال می‌گوید: هشدار حمله به خاک اروپا از سوی جمهوری اسلامی در صورت آغاز جنگ. محسن رضایی گفته هرجایی که جنگنده‌ای آمریکایی [برای بمباران ایران] از آن برخیزد هدف تلقی خواهد شد. همزمان مقامات تهران می‌گویند [آیت‌الله] مجتبی خامنه‌ای مجوز حمله در هر نقطه‌ای از جهان را صادر کرده است.

مخاطبان فضای مجازی با کنار هم قرار دادن این دو برش می‌خواهند بگویند شبکه‌ای که چند سال قبل مدعی بود ایران در آستانه فروپاشی و مقامات کشور در حال فرار هستند اکنون همان کشور با مقاماتش حتی به ناتو و اروپا هشدار می‌دهد که اگر با آمریکا در حمله به ایران همدست شوند تاوان سختی خواهند پرداخت.