مرحوم سیدصدرالدین شریعتی؛ الگوی مدیریت فرهنگی و دانشگاهی

حجت‌الاسلام سیدصدرالدین شریعتی درحالی از دنیا رفت که خدمات و مجاهدت‌های فرهنگی او به ویژه در عرصه دانشگاهی، نام وی را به عنوان یک الگو برجسته ساخته است.

عرصه آموزش عالی و مدیریت فرهنگی انقلاب اسلامی، همواره نیازمند مدیرانی شجاع، دغدغه‌مند و بصیر بوده است که در برابر موج‌های سهمگین غرب‌زدگی و وادادگی فرهنگی، با قاطعیت ایستادگی کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین شریعتی، رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی و از چهره‌های برجسته علمی و حوزوی، یکی از همین مدیران کارآمد و انقلابی بود که دوران مدیریت او بر مسند این دانشگاه، نقطه‌عطفی در صیانت از هویت اسلامی و انقلابی مراکز علمی به شمار می‌رود.

او که متولد سال ۱۳۲۷ بود، با قاطعیت و بصیرتی مثال‌زدنی در برابر جریان پرنفوذ غرب‌زدگی در دانشگاه ایستاد و دست عناصر تسلیم‌طلب را از بدنه‌ نظام آموزش عالی کوتاه کرد؛ مجاهدتی که البته هزینه‌ها و هجمه‌های سنگینی را از سوی رسانه‌های جریان وابسته به همراه داشت، اما او هرگز از مسیر حق و صیانت از ارزش‌ها عقب‌نشینی نکرد. در دوران مسئولیت او، علاوه‌بر این پاک‌سازی فرهنگی، کیفیت و کمیت آموزشی و علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز رشد و ارتقای چشمگیری را تجربه کرد.

خدمات این استاد فقید تنها به محیط دانشگاه محدود نماند؛ بلکه فعالیت مؤثر به عنوان یکی از اعضای هیئت مؤسس اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان و تألیف آثار ارزشمندی چون «خانواده پایدار» و «دیدگاه‌های تعلیم و تربیت اسلامی»، کارنامه‌ای پربار از خود به یادگار گذاشت.

سرانجام این مدیر خستگی‌ناپذیر در آبان‌ماه ۱۴۰۵ دارفانی را وداع گفت و روح بلندش به ملکوت اعلی پیوست. یاد و نامش در تاریخ آموزش عالی و فرهنگ این مرز و بوم جاودان خواهد ماند.