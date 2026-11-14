نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به خطبه حضرت زهرا (س) و تأکید بر جایگاه ولایت و وحدت در جامعه، گفت: بیش از هشت ماه است که مردم در عرصه‌های مختلف و در شرایط دشوار، حتی زیر موشک‌باران و حملات دشمن، وظیفه و نقش خود را انجام داده‌اند. این حضور، جلوه‌ای از همان پایبندی به ولایت و آموزه‌های فاطمی است.

سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در اجتماع مردمی میدان منیریه تهران با اشاره به تقارن این مراسم با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)،

حضور مردم در صحنه را جلوه‌ای از عمل به آموزه‌های آن حضرت دانست و اظهار داشت: خطبه نورانی حضرت زهرا (س)

در مسجد مدینه، تنها سخنی برای مردم آن روزگار نبود، بلکه راهنمایی برای همه انسان‌ها و جوامع در طول تاریخ به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حاضران در این اجتماع افزود: در طول تاریخ، بسیاری از دوستداران اهل‌بیت‌(ع) آرزو داشتند روزی کسانی پیدا شوند که پیام آن خطبه را به‌درستی بشنوند و به آن عمل کنند. امروز این افتخار نصیب ملتی شده است که در عمل به آن معارف، در میدان حضور دارد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تأکید حضرت زهرا (س) بر جایگاه ولایت و ضرورت تبعیت از آن، ادامه داد: در طول تاریخ همواره بر پرهیز از ناسپاسی در برابر ولایت و ضرورت همراهی با آن تأکید شده است؛ اما امروز رفتار مردم به اندازه‌ای برجسته بوده که مقام ولایت، نگران ناسپاسی در برابر مجاهدت‌های آنان است. این موضوع نشان‌دهنده عظمت حرکت مردم و جایگاه حضور آنان در صحنه است.

جلیلی با اشاره به استمرار حضور مردم در ماه‌های گذشته گفت: بیش از هشت ماه است که مردم در عرصه‌های مختلف و در شرایط دشوار، حتی زیر موشک‌باران و حملات دشمن، وظیفه و نقش خود را انجام داده‌اند. این حضور، جلوه‌ای از همان پایبندی به ولایت و آموزه‌های فاطمی است.

به گزارش دفاع‌پرس، وی با یادآوری بخشی از خطبه حضرت زهرا (س) درباره اطاعت از ولایت و نقش آن در سامان‌یافتن جامعه، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) فرمودند «و جعل طاعتنا نظاماً للملة» امروز پس از قرن‌ها، ملتی پیدا شده است که این آموزه را در عمل به کار بسته و نظام اجتماعی و سیاسی خود را بر مبنای اطاعت از ولایت شکل داده است.

جلیلی با اشاره به وحدت و همبستگی مردم ایران، این ویژگی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر امروز وحدت ملت ایران موجب شگفتی جهان شده، به دلیل همان حقیقتی است که حضرت زهرا (س) درباره نقش امامت در جلوگیری از تفرقه بیان فرمودند. حرکت در مسیر امامت، جامعه را از پراکندگی دور می‌کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری وحدت می‌شود.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: حرکت مردم ایران، دوستان ما را در نقاط مختلف جهان به وجد آورده و تحسین آنان را برانگیخته است. قدرت، وحدت و عزتی که مردم با تکیه بر معارف فاطمی ایجاد کرده‌اند، حتی دشمنان را نیز متوجه ظرفیت‌های این ملت کرده است.

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور امروز مردم را ادامه مسیری دانست که از آغاز انقلاب اسلامی شکل گرفته است و اظهار داشت: شما ملتی هستید که ۴۷ سال پیش دعوت خدا و پیامبر را اجابت کردید و به میدان آمدید. در این مسیر، با تمسک به قرآن و معارف اهل‌ بیت‌(ع)، فرزندان خود را نیز با آرمان‌های دینی و انقلابی پرورش دادید.

وی با اشاره به حضور جوانان و دیگر اقشار مردم در اجتماعات افزود: فرزندان این سرزمین از کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر با نشان «یا زهرا» به میدان آمده‌اند و قدرت معنوی، آرمان‌خواهی و پایبندی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی سپس به حضور پیکر یکی از شهدای دفاع مقدس در این مراسم اشاره کرد و گفت: امشب قرار است پیکر شهیدی در جمع شما حاضر شود تا مجلس به نور وجود او مزین شود؛ شهیدی که با نام حضرت زهرا (س) به میدان رفت. شاید از پیکر این شهید چیزی باقی نمانده باشد، اما روح او ناظر بر این اجتماع است.

وی ادامه داد: مایه افتخار است که شهیدی پس از گذشت چند دهه از شهادتش، در جمع مردمی حاضر می‌شود که همچنان با همان صلابت و قدرت، پرچم‌های «یا زهرا» را برافراشته‌اند و اجازه نداده‌اند این پرچم بر زمین بماند.

جلیلی با اشاره به پرچم جمهوری اسلامی ایران و شعار‌های مردم در خون‌خواهی شهدا، اظهار داشت: امروز پرچم ایران و ندای «یا زهرا» در محضر این شهید به نمایش درآمده است. ما نیز با افتخار به شهدا و سید شهیدان، رهبر عزیز و شهیدمان، اعلام می‌کنیم که این پرچم را در مسیر فرزند ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، برافراشته نگه خواهیم داشت و امیدواریم آن را به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت امام عصر (عج)، بسپاریم.

وی شرایط کنونی کشور را مقطعی حساس و تاریخی توصیف کرد و گفت: امروز در بزنگاهی مهم قرار داریم؛ نقطه‌ای که با مجاهدت مردم و شهدا، راهنمایی قرآن و

اهل‌ بیت‌(ع) و پرچمداری ولایت به دست آمده است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جایگاه ایران در عرصه جهانی افزود: برای نخستین بار، ایران به نقطه‌ای رسیده است که حتی دشمنان نیز در محاسبات مادی خود از آن به‌عنوان یکی از چهار قدرت بزرگ جهان یاد می‌کنند. با این حال، بر اساس محاسبات الهی و آنچه رهبر معظم انقلاب بیان کرده‌اند، ملت ایران قدرت نخست دنیاست.

وی با تأکید بر ضرورت بلندپروازی و هدف‌گذاری در مسیر پیشرفت کشور اظهار داشت: رهبر ما فرمودند انقلاب به حداقل‌ها اکتفا نمی‌کند و نگاهش به قله‌هاست. امروز ملت ایران با قدرت به این قله نزدیک شده و با همان اراده، آرمان بزرگ خود را دنبال خواهد کرد.