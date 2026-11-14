نخستین جلسه ستاد سالگرد عروج امام شهید برگزار شد

نخستین جلسه ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

نخستین جلسه ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» صبح شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور اعضای منصوب این ستاد و با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که اعضای آن طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدمحسن(مسعود) خامنه‌ای رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی خامنه‌ای منصوب شده بودند، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب، حسین محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، سیّدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیّدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمّدصادق معتمدیان استاندار تهران و علیرضا زاکانی شهردار تهران حضور داشتند.

به گزارش فارس، اعضای این ستاد در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود برای برگزاری مراسم سالگرد در ایام ۹ اسفند در ابعاد ملّی و بین‌المللی پرداختند که هدف اصلی آن امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی است.

همچنین اعضای این ستاد بر تقویت بُعد بعثت‌یافتگی ملّت و امّت، تعمیق انسجام ملّی و اسلامی، توجه به گستره و تنوع مخاطبان بین‌المللی و اهتمام به فعالیت‌های مردمی، در جریان برنامه‌ریزی‌های این ستاد تأکید کردند.

عارف: جلسات ستاد سالگرد شهادت رهبر انقلاب به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: مقرر شد جلسات ستاد به‌صورت هفتگی برگزار و کارگروه‌های آن نیز فعال شوند تا مراسم در شأن امام مجاهد شهید و متناسب با انتظار مردم برگزار شود.

در ادامه ابراهیم‌زاده رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با اشاره به درخواست‌های فراوان کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی برای مشارکت در این مراسم، افزود: فاصله زمانی ۹ اسفند، سالروز شهادت امام مجاهد شهید، تا ۱۷ اسفند، سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب، باید به‌عنوان بازه اوج برنامه‌هایی که با هماهنگی و در سطوح مختلف پیگیری خواهد شد، مورد تأمل و برنامه‌ریزی قرار گیرد.