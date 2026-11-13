در پی دریافت موج جدیدی از ایمیل‌های تهدیدآمیز با ادعای بمب‌گذاری، بار دیگر مدارس در شهرهای مختلف ایتالیا برای دومین روز متوالی تعطیل و تخلیه شدند.

طبق گزارش رسانه‌های ایتالیایی روز پنجشنبه نیز ایمیل تهدیدآمیز دیگری به صندوق‌های پستی مدیران مدارس در این کشور ارسال شد. این نامه بار دیگر با نام «میخائیل آندروپوف» امضا شده بود؛ این بار تهدیدات از دامنه‌ای متعلق به فیلیپین با عنوان «پیامی از ایتالیا؛ شما در خطر هستید» ارسال شده بود. پلیس ایتالیا بار دیگر اعلام کرد که تهدیدها دروغین بوده است. وزارت آموزش ایتالیا چهارشنبه گذشته نیز پس از دریافت تهدیدهایی مبنی بر بمب‌گذاری در مدارس، دستور تخلیه دست‌کم ۳۰۰ مدرسه را صادر کرده بود. همزمان به گزارش رویترز هشدار بمب‌گذاری در شمال فرانسه، تردد قطارهای داخلی و بین‌المللی را برای مدتی مختل کرد. برخی کارشناسان بر این باورند که تهدیدهای بمب‌گذاری در اروپا دروغین بوده و با هدف ترساندن مردم و تحت‌الشعاع قرار دادن جنبش‌های اعتراضی این روزهای اروپا است.