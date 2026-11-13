سرویس خارجی-

رئیس‌جمهور چین با تأکید بر «عزم قاطع پکن برای تحقق اتحاد دوباره تایوان با سرزمین اصلی»، این موضوع را «مأموریتی تاریخی و تزلزل‌ناپذیر برای حزب کمونیست چین» دانست و تصریح کرد که روند اتحاد دوباره کامل سرزمین مادری متوقف نخواهد شد و «قطعاً به نتیجه خواهد رسید».

مسئله تایوان و چگونگی تعیین سرنوشت این جزیره، یکی از پیچیده‌ترین و دیرپاترین مناقشات سیاسی و ژئوپلیتیکی شرق آسیا به شمار می‌رود، اختلافی که ریشه‌های اصلی آن به تحولات داخلی چین در سال ۱۹۴۹ و پایان جنگ داخلی میان نیروهای حزب کمونیست به رهبری مائو تسه‌تونگ و نیروهای ملی‌گرای کومینتانگ بازمی‌گردد. پس از پیروزی کمونیست‌ها و تأسیس جمهوری خلق چین، نیروهای شکست‌خورده کومینتانگ به رهبری چیانگ کای‌شک به تایوان عقب‌نشینی کردند و از آن زمان، این جزیره به‌صورت جداگانه اداره شده است، وضعیتی که به یکی از کانون‌های مناقشه در روابط بین‌الملل تبدیل شد. در این میان، آمریکا نیز با اتخاذ سیاستی دوگانه و گاه متناقض، همواره بر پیچیدگی این پرونده افزوده است؛ واشنگتن از یک‌سو در چارچوب سیاست رسمی خود اصل «چین واحد» را به رسمیت می‌شناسد، اما از سوی دیگر با گسترش همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی با تایپه و تقویت حضور امنیتی خود در منطقه، عملاً به تداوم تنش‌ها دامن می‌زند. این رویکرد دوگانه که در بزنگاه‌های مختلف میان تأکید بر حفظ وضع موجود و حمایت عملی از تایوان در نوسان بوده، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واشنگتن واقعاً خواهان ثبات در تنگه تایوان است یا از این مناقشه به‌عنوان ابزاری برای مهار قدرت فزاینده چین و حفظ نفوذ خود در شرق آسیا بهره

می‌برد.

پنج‌شنبه‌ای که گذشت، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین طی سخنرانی در تالار بزرگ خلق در پکن، به مناسبت یکصدوشصتمین سالروز تولد «سون یات‌سن»، رهبر انقلاب ۱۹۱۱ چین، گفت که حل‌وفصل مسئله تایوان و تحقق اتحاد دوباره کامل سرزمین مادری، مأموریتی تاریخی و تزلزل‌ناپذیر برای حزب کمونیست چین است. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، وی با بیان این‌که «جریان تاریخ را نمی‌توان متوقف کرد»، تأکید کرد: «اتحاد دوباره کامل سرزمین مادری باید محقق شود و قطعاً تحقق خواهد یافت.» او همچنین خاطرنشان کرد که پکن همچنان به رویکرد اتحاد دوباره مسالمت‌آمیز و سیاست «یک کشور، دو نظام» پایبند است و آمادگی دارد بر مبنای اصل «چین واحد» با تایوان وارد گفت‌وگو شود. شی جین‌پینگ در ادامه خواستار اتحاد همه چینی‌ها، از جمله ساکنان تایوان، برای مقابله با جریان‌های جدایی‌طلب و تلاش در مسیر توسعه مسالمت‌آمیز روابط دو سوی تنگه تایوان شد.

تأکید بر پیوندهای تاریخی و ملی دو سوی تنگه تایوان

رئیس‌جمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میراث تاریخی سون یات‌سن، بر اهمیت وحدت ملی و حفظ تمامیت سرزمینی این کشور تأکید کرد. سون یات‌سن که از چهره‌های برجسته تاریخ معاصر چین به شمار می‌رود، رهبری انقلاب سال ۱۹۱۱ را برعهده داشت، انقلابی که به قرن‌ها سلطه نظام امپراتوری در چین پایان داد و زمینه تأسیس جمهوری چین را فراهم کرد. پکن از سون به‌عنوان قهرمانی ملی، میهن‌دوست و پیشگام انقلاب دموکراتیک یاد می‌کند و معتقد است آرمان وحدت ملی که وی دنبال می‌کرد، همچنان از اهمیت اساسی برخوردار است. پس از پیروزی حزب کمونیست در سال ۱۹۴۹، دولت جمهوری چین به تایوان منتقل شد و از آن زمان این جزیره به‌صورت جداگانه اداره شده است. با این حال، پکن همواره تایوان را بخشی از قلمرو خود دانسته و اتحاد دوباره آن با سرزمین اصلی را از اهداف مهم ملی خود اعلام کرده است. ساکنان تایوان نیز سون یات‌سن را با عنوان «پدر ملت» می‌شناسند و تصویر وی در دفتر ریاست این جزیره نصب شده است.

تحرکات گسترده دریایی چین

همزمان با تأکید دوباره شی جین‌پینگ بر موضوع اتحاد ملی، گزارش‌هایی درباره تحرکات گسترده دریایی چین در آب‌های منطقه منتشر شده است. یک مقام ارشد امنیتی تایوان که نخواست نامش فاش شود، گفته است که ارتش و گارد ساحلی چین در اوایل ماه جاری میلادی بیش از ۱۰۰ شناور را در مناطق مختلف مستقر کرده و رزمایش‌هایی شامل شبیه‌سازی حمله به نیروهای نظامی و شهرهای مختلف، از جمله شهرهای تایوان، انجام داده‌اند. به گفته این مقام، ابعاد این تحرکات حتی از رزمایش رسمی «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» نیز گسترده‌تر بوده است. در همین ارتباط، وزیر دفاع تایوان اعلام کرده بود که ناو هواپیمابر «لیائونینگ» و دیگر آرایش‌های دریایی چین در غرب اقیانوس آرام رزمایش‌هایی با هدف ایجاد منطقه منع دسترسی برگزار کرده‌اند. در مقابل، پکن فعالیت ناو هواپیمابر خود را بخشی از تمرین‌های معمول برای ارتقای توان عملیاتی در آب‌های آزاد دانسته و تأکید کرده است که این تحرکات متوجه کشور خاصی

نیست.

مواضع اخیر شی جین‌پینگ در شرایطی بیان می‌شود که مسئله تایوان همچنان یکی از محورهای مهم روابط چین با آمریکا و تحولات منطقه شرق آسیا به شمار می‌رود. پکن بارها تأکید کرده است که اتحاد دوباره تایوان با سرزمین اصلی، موضوعی مرتبط با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین است و با مخالفت با جریان‌های استقلال‌طلب و مداخله خارجی در این مسئله همراه خواهد بود. در همین چارچوب، شی جین‌پینگ با تأکید بر این‌که مردم دو سوی تنگه تایوان از پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترکی برخوردارند، خواستار افزایش ارتباطات و همکاری‌ها برای تقویت روابط میان دو طرف شده است. این اظهارات در آستانه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن مطرح شده است، نشستی که قرار است در حاشیه آن شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز دیدار کنند.