سرویس خارجی-

روزنامه آمریکایی در دو گزارش جداگانه از ضربات سنگین ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داده و نوشته، عصر پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا به پایان رسیده است...ترامپ اجازه انتشار تصاویر ماهواره‌ای از خسارت‌ها را نمی‌دهد.

صورتحساب جنگ‌افروزی ترامپ و نتانیاهو برای مردم آمریکا و دولت این کشور سر به فلک کشیده است. جدای از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل که تاکنون بیش از 160 میلیارد دلار به مصرف کنندگان آمریکایی خسارت تحمیل کرده است، گزارش «نیویورک‌پست» نشان می‌دهد که، هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا به دلیل این جنگ افزایش خواهد یافت و خانوارهای ساکن شمال‌شرق این کشور، با «افزایش شدید» هزینه‌ها تا سقف ۷۰ درصد روبه‌رو خواهند شد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که، دولت این کشور سال مالی ۲۰۲۷ را با کسری بودجه ۴۰۴ میلیارد دلاری در ماه اکتبر(مهر) آغاز کرده است؛ رقمی بی‌سابقه برای این ماه که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این رقم در شرایطی ثبت شده است که کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ آمریکا نیز حدود ۲ تریلیون دلار برآورد شده بود؛ رقمی که بالاترین میزان کسری در پنج سال گذشته به شمار می‌رود. پیش از این استاد اقتصاد دانشگاه ‌هاروارد برآورد کرده بود که هزینه‌های جنگ علیه ایران به یک تریلیون دلار خواهد رسید.

پایان عصر پایگاه‌های آمریکا در منطقه

هزینه ده‌ها میلیارد دلاری پنتاگون از نابودی ادوات جنگی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا را نیز باید به لیست هزینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و حیثیتی آمریکا از شکست در این جنگ اضافه کرد. «نیویورک‌تایمز» در گزارش تازه‌ای از میزان خسارت‌ها به این پایگاه‌ها و تاثیرات آن نوشته است: «جنگ علیه ایران و آسیب‌پذیری گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، واشنگتن را با ضرورت بازنگری در الگوی حضور نظامی خود در غرب آسیا مواجه کرده است؛ تغییری که می‌تواند به کاهش نیروها و تجهیزات آمریکایی، پراکنده شدن محل استقرار آن‌ها و در نهایت کاهش نفوذ واشنگتن در منطقه منجر شود... پس از پایان جنگ نیز منطقه را ترک نخواهد کرد، اما دیگر نمی‌تواند بدون تغییر، الگوی پیشین حضور نظامی خود را ادامه دهد، چرا که حملات ایران نشان داده که پایگاه‌های بزرگ و ثابت آمریکا در منطقه، به‌ویژه آن‌هایی که در برد موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار دارند، تا چه اندازه آسیب‌پذیر شده‌اند.»

بر اساس این گزارش از زمان حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در اسفند ماه، تقریباً تمام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه آسیب دیده‌اند و کارایی بسیاری از ابزارهای سنتی واشنگتن برای اعمال قدرت نظامی کاهش یافته است. موشک‌ها و پهپادهای ایران دست‌کم به ۸۱ فروند هواپیما آسیب زده‌اند. همچنین دست‌کم ۲۱ نظامی آمریکایی کشته و نزدیک به ۹۰۰ نفر زخمی شده‌اند. (این در حالی است که شمار تلفات آمریکا بسیار بیشتر از این اعداد اعلامی است). به گزارش فارس نویسندگان این گزارش معتقدند بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده با همان الگوی گذشته، هم هزینه‌های هنگفتی به آمریکا تحمیل می‌کند و هم خطر تکرار خسارت‌های مشابه را در پی دارد. گسترش توان موشکی میان‌برد و دوربرد ایران و توسعه پهپادهایی که در میدان‌های نبرد از اوکراین تا خلیج‌فارس کارایی خود را نشان داده‌اند، محاسبات نظامی آمریکا را تغییر داده است. به همین دلیل، استقرار شمار زیادی از نیروها و هواپیماهای آمریکایی در پایگاه‌های بزرگ و در تیررس تسلیحات ایران، پس از پایان جنگ نیز توجیه چندانی نخواهد داشت.

اعراب و بی‌اعتمادی به آمریکا

طبق این گزارش یکی دیگر از پیامدهای جنگ ایران، افزایش تردید کشورهای حاشیه خلیج‌فارس درباره میزان تعهد آمریکا به تأمین امنیت آن‌هاست. نویسندگان این گزارش معتقدند واشنگتن که پیش‌تر ضامن اصلی امنیت این کشورها محسوب می‌شد، با آغاز جنگی طولانی، قلمرو، ثبات و اقتصاد آن‌ها را در معرض تهدید قرار داده است.

سانسور خسارت‌ها

نیویورک‌تایمز در گزارش دیگری از تقلای دولت ترامپ برای سانسور خسارت‌های حملات ایران خبر داده و نوشته است: «دولت ترامپ با اعمال فشار بر شرکت‌های ماهواره‌ای، مانع انتشار تصاویر با وضوح بالا از مناطق درگیری شده است...این اقدام نگرانی‌هایی را درباره محدود شدن توانایی خبرنگاران، پژوهشگران و سازمان‌های بشردوستانه برای مستندسازی پیامدهای عملیات نظامی و راستی‌آزمایی روایت‌های رسمی آمریکا برانگیخته است؛ به‌ویژه آنکه همین تصاویر پیش‌تر به آشکار شدن خسارات حملات آمریکا به مدارس و منازل مسکونی در ایران کمک کرده بودند... در روزهای نخست جنگ با ایران، تصاویر ماهواره‌ای جزئیاتی از حملات موشکی آمریکا به اهداف غیرنظامی و همچنین خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکایی را آشکار کردند؛ خساراتی که ابعاد آن‌ها فراتر از چیزی بود که دولت ترامپ به آن اذعان کرده بود... شرکت «پلنت لبز»‌، یکی از شرکت‌های بزرگ تصویربرداری ماهواره‌ای، به مشتریان خود اطلاع داده است که به درخواست دولت آمریکا، دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای را محدود می‌کند... «ونتور» نیز پیش‌تر محدودیت‌های مشابهی را به اجرا گذاشته و اعلام کرده بود که این اقدام در چارچوب سیاست‌های داخلی شرکت صورت می‌گیرد.

دادستان کل هم مخفی شد!

سیلی سنگین ملت ایران به آمریکا تنها به موارد گفته شده خلاصه نمی‌شود. گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است ترس از انتقام ایران هر روز مقامات بیشتری را به مخفیگاه می‌فرستد. بعد از تشدید تدابیر امنیتی در اقامتگاه ترامپ در فلوریدا و مخفی شدن «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک پایگاه نظامی از ترس انتقام ایران، حالا رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که دادستان کل این کشور هم به پایگاه نظامی پناه برده است. شبکه خبری «نیوزنیشن» به نقل از چند منبع گزارش داد «تاد بلانش» دادستان کل آمریکا هم از بعد از جنگ علیه ایران، از بیم انتقام ایران به یکی از پایگاه‌های نظامی این کشور پناه برده است. به نوشته «نیوزنیشن»، بلانش از اوایل سال جاری میلادی در یک پایگاه نظامی آمریکا زندگی می‌کند. این در حالی است که شمار مقام‌های ارشد دولت ترامپ که به در پایگاه‌های نظامی پنهان شده‌اند، رو به افزایش است؛ از جمله این مقام‌ها می‌توان به مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، استیون میلر، رئیس دفتر کاخ سفید و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. طبق گزارش نیوزنیشن بلانش تحت حفاظت پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) قرار دارد؛ نهادی که مسئول تأمین امنیت مقام‌های ارشد، از جمله دادستان کل، است. پیش از او، پم باندی، دادستان کل سابق آمریکا، نیز پس از دریافت تهدیدهایی امنیتی به اقامتگاهی با تدابیر حفاظتی شدید در یکی از تأسیسات نظامی منطقه واشنگتن دی‌سی منتقل شده بود.