پوتین در دیدار با فرستادگان ترامپ در مسکو به سران اروپا هشدار داد که در صورت استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین آنها هدف مشروع خواهند بود.

همان‌طور که انتظار می‌رفت مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا که طی دو نوبت روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پشت درهای بسته در ابوظبی امارات برگزار شد، بدون دستیابی به هیچ نتیجه ملموسی به کار خود پایان داد. بر اساس گزارش‌ها مسئله «زمین» بار دیگر به موضوع مناقشه‌برانگیز مذاکرات تبدیل شد. روسیه حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را در کنترل دارد و کی‌یف با واگذاری منطقه دونباس در شرق این کشور به روسیه مخالفت می‌کند. پوتین نیز تاکنون نشانه‌ای از عقب‌نشینی از مطالبات ارضی خود نشان نداده و همچنان بر کنترل کامل مناطقی که در سال ۲۰۲۲ الحاق کرده، تاکید دارد.

تنها دستاورد این نشست دو روزه توافق برای تبادل اسرا و ادامه مذاکرات در روز بعد در مسکو بود. روز پنجشنبه نیز مذاکرات «ویتکاف» و «کوشنر»، نمایندگان ترامپ در مسکو ادامه یافت. در مذاکرات ابوظبی نمایندگان اروپا حضور نداشتند و تنها در حاشیه نشست‌ها تماشاچی بودند اما طبق گزارش رویترز ظاهراً ولادیمیر پوتین، با مشارکت نمایندگان کشورهای اروپایی در دور بعدی مذاکرات موافقت کرده است؛ موضوعی که استیو ویتکاف، فرستاده دونالد ترامپ، پس از دیدار با رئیس‌جمهور روسیه در کرملین اعلام کرد. ویتکاف پس از این دیدار که روز پنجشنبه برگزار شد، به تلویزیون دولتی روسیه گفت: «اروپایی‌ها در نشست بعدی حضور خواهند داشت. ما این اتفاق را بسیار مهم می‌دانیم، زیرا آنها شرکای ما هستند و مشارکتشان اهمیت دارد». جرد کوشنر، داماد ترامپ و دیگر فرستاده آمریکا نیز در این دیدار به پوتین گفت که واشنگتن تغییر بزرگی را در مواضع اروپایی‌ها مشاهده کرده و معتقد است گسترش مذاکرات با حضور کشورهای اروپایی مانعی بر سر راه پیشرفت گفت‌وگوها نخواهد بود.

ایرنا در این باره به نقل از رویترز نوشته، پوتین نیز با بیان اینکه مسکو همواره برای گفت‌وگو با اتحادیه اروپا آمادگی داشته است، کشورهای اروپایی را به قطع روابط دیپلماتیک با روسیه متهم کرد و گفت این طرف اروپایی بوده که گفت‌وگوها با مسکو را متوقف کرده است. رئیس‌جمهور روسیه در عین حال درباره استقرار نیروهای نظامی غربی در خاک اوکراین پس از توافق احتمالی صلح هشدار داد و تاکید کرد چنین اقدامی از نظر مسکو تهدیدی علیه امنیت روسیه محسوب می‌شود و به ازسرگیری فوری جنگ منجر خواهد شد. او این را هم گفت که «حضور احتمالی نیروهای خارجی در اوکراین تهدیدی برای امنیت ملی روسیه محسوب می‌شود و این نیروها هدفی مشروع خواهند بود.» با وجود ادعای ویتکاف درباره حضور اروپا در مذاکرات آتی، «یوری اوشاکوف»، دستیار پوتین، پس از پایان مذاکرات، حضور قطعی اروپایی‌ها در دور بعدی گفت‌وگوها را تایید نکرد و مواضع کنونی کشورهای اروپایی درباره اوکراین را «دستورالعملی برای جنگی بی‌پایان» توصیف کرد.

شکاف در اروپا

اما در حالی که ظاهراً روسیه با حضور نمایندگان اروپا در مذاکرات آتش‌بس درباره جنگ اوکراین موافقت کرده است وبگاه «پولیتیکو» گزارش داد که اتحادیه اروپا بر سر انتخاب مذاکره‌کننده با روسیه درباره اوکراین، به سه اردوگاه تقسیم شده است. در این گزارش آمده است: «اتحادیه اروپا درمورد لزوم داشتن کرسی در میز مذاکره به عنوان متحد اصلی کی‌یف هم‌نظر است، اما در مورد اینکه چه کسی را باید به آنجا بفرستد، اجماع ندارد».

مرگبارترین مسیر دریانوردی جهان

اما در حالی که رفت و آمدهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد وال‌استریت ژورنال در گزارشی از افزایش حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه خبر داده و نوشته است که در جریان بیش از ۳۰۰ حمله در دریای سیاه، بیش از ۳۰ دریانورد جان باخته و ۲۰ نفر نیز مفقود شده‌اند؛ در حالی که از ماه فوریه (اسفند) تاکنون حدود ۱۳۰ حمله در خاورمیانه به ثبت رسیده که به مرگ ۲۵ نفر منجر شده است. وال‌استریت‌ژورنال همچنین گزارش داد ورود کشتی‌ها از طریق تنگه بسفر در ماه اکتبر(مهر)، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۱ درصد کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، کاهش تردد کشتی‌ها و افزایش تهدیدهای امنیتی در دریای سیاه، اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا برنامه‌های خود برای ایجاد یک مرکز امنیت دریایی در این منطقه را تسریع کند.