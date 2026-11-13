شیخ نعیم قاسم: ژوزف عون دیگر حرف از خلع سلاح نزند

سرویس خارجی-

دبیرکل حزب‌الله لبنان با هشدار به رئیس‌جمهور و دولت غربگرای این کشور درباره طرح موضوع انحصار سلاح در شرایط تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کرد که خلع سلاح مقاومت خواسته آمریکا و اسرائیل است و اولویت لبنان باید پایان دادن به اشغالگری باشد، نه مقاومت.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، با هشدار به دولت این کشور درباره طرح موضوع انحصار سلاح و خلع سلاح مقاومت، تأکید کرد: در شرایطی که لبنان با تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی مواجه است، نباید از پایان دادن به مقاومت سخن گفت... از شما می‌خواهم با وجود تجاوز و اشغالگری، از انحصار سلاح سخن نگویید؛ زیرا این همان خلع سلاحی است که اسرائیل می‌خواهد از طریق تجاوز خود انجام دهد... همه دنیا می‌دانند که تلاش برای گرفتن سلاح مقاومت، خواسته‌ای آمریکایی- اسرائیلی است و هیچ تحویل سلاح و خلع سلاحی زیر سقف اشغالگری پذیرفتنی نیست.

مقاومت تنها راه مقابله

به گزارش شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم که چهارشنبه شبی

که گذشت به مناسبت روز شهید سخنرانی می‌کرد، با اشاره به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: لبنان با یک تجاوز خطرناک و توسعه‌طلبانه از سوی رژیمی جنایتکار مواجه است که به دنبال نابودی ابزارهای قدرت این کشور برای اشغال سرزمین و شهرک‌سازی در آن است... اگر اسرائیل می‌توانست تا صیدا پیشروی کند، از این کار دریغ نمی‌کرد، اما مقاومت و طرفداران آن مانع چنین اقدامی شدند. بدون وجود اشغالگری، مقاومتی وجود ندارد و مشکل لبنان نیز نه ورود مقاومت به نبرد پشتیبانی از فلسطین، بلکه تداوم اشغالگری است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت توان دفاعی مقاومت اظهار داشت: ما دو گزینه بیشتر نداریم؛ یا باید تسلیم شویم یا بجنگیم و ما می‌جنگیم. مقاومت باید باقی بماند، ادامه یابد و تجهیز شود و هر زمان لازم باشد برای دفاع از خاک کشور وارد میدان شود. وی از دولت لبنان خواست همه امکانات لازم را در اختیار ارتش قرار دهد تا با اشغالگران مقابله کند و تأکید کرد: اولویت لبنان باید توقف تجاوز، خروج اشغالگران از خاک کشور، بازگشت ساکنان جنوب و بازسازی مناطق آسیب‌دیده باشد، نه طرح موضوع خلع سلاح مقاومت.

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی گفت: ما با مذاکرات غیرمستقیم با دشمن صهیونیستی مخالفتی نداریم، اما توافق چارچوب بدون آنکه دستاوردی برای لبنان داشته باشد، به‌صورت رایگان دروازه را به روی دشمن باز می‌کند. اسرائیل هر آنچه را می‌خواست از طریق این توافق به دست آورد، بدون آنکه امتیازی به لبنان بدهد. دبیرکل حزب‌الله از دولت لبنان خواست از این مسیر بازگردد و یادآور شد که رژیم صهیونیستی حتی یک گام نیز در چارچوب این توافق برنداشته است.

تأکید بر وحدت

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت وحدت میدان‌های مقاومت گفت: مقاومت در لبنان و فلسطین به ایران، یمن، عراق و همه انسان‌های آزاده نیاز دارد و میدان مقاومت باید گسترده‌تر و فراگیرتر شود... تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه بخشی از پروژه‌ای بزرگ و خطرناک است. او سپس و با اشاره به تحولات ایران، فلسطین و لبنان تأکید کرد: نقشه آینده منطقه به شکلی که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند ترسیم نخواهد شد.