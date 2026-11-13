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کد خبر: ۳۴۲۰۵۶
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
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سرلشکر رضایی:

تمام پایگاه‌های آمریکا از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع ما خواهند بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تاکید کرد که اگر آمریکا جنگ دیگری علیه ایران به راه بیندازد، تمام پایگاه‌های آمریکا از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع ما خواهند بود.
سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: اگر آمریکا جنگ دیگری علیه ایران به راه بیندازد، تمام پایگاه‌های نظامی درگیر در این تجاوز از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع حملات مرگبار ایران 
خواهند بود.
سرلشکر رضایی تاکید کرد: هیچ فاصله امن و پناهگاه امنی برای متجاوزان وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: هیچ‌گونه مصونیتی برای پایگاه‌های متجاوز باقی نخواهد ماند.

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