مراسم شام غریبان حضرت زهرا(س) از سوی رهبر انقلاب در زینبیه برگزار شد

مراسم عزاداری شب شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه و از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

مراسم عزاداری شب شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران، با اقامه نماز، سخنرانی ذکر مصائب اهل بیت علیهم‌السلام برگزار شد.

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در زینبیه

پنجشنبه شب نیز مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها نیز پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا آقای مهدی سماواتی ضمن قرائت دعای توسل، مصائب اهل بیت علیهم‌السلام را ذکر کرد.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در سخنانی به بیان روش‌های حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در دفاع از مظلومیت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام پرداخت و گفت: حضرت صدیقۀ طاهره سلام‌الله‌علیها با استفاده از سخنرانی، گفت‌وگوی چهره‌‌به‌چهره با افراد تأثیرگذار، حضور در میدان و نوشتن وصیت‌نامۀ سیاسی، به دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علیه‌السلام قیام کرد و تا لحظۀ شهادت، از جهاد تبیین در این عرصه

بازنایستاد.

همچنین در این مراسم آقای میثم مطیعی در عزای ام‌الائمه سلام‌الله‌علیها به روضه‌خوانی و نوحه‌سرایی پرداخت.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه در زینبیه که از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.