انهدام رادار ارتش آمریکا در بحرین و انفجار کشتی متخلف حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز

یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز با بی‌توجهی به اخطارهای مکرر تلاش کرد از مسیر غیرمجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند که با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب شد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز با بی‌توجهی به اخطارهای مکرر تلاش کرد از مسیر غیر مجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند که با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب گردید.

این کشتی از عاقبت نفتکش‌های منفجر شده قبلی درس عبرت نگرفته و حمایت جنگنده‌های آمریکایی را برای عبور انتخاب کرده بود و غافل از اینکه مین‌های دریایی هیچگاه برای شکار طعمه‌های خود با ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا هماهنگی نمی‌کنند، دچار انفجار بسیار شدیدی شد.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: تنگه هرمز ِبه فضل الهی با قاطعیت و جدیت تمام مدیریت می‌شود، و هر نوع شناور که تلاش کند مقررات ایرانی تنگه هرمز را نقض کرده و بی‌توجه به اخطارهای مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه وارد مسیرهای غیرمجاز و پرخطر شود‌، به سرنوشت شناورهای قبلی دچار خواهند شد.

رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین منهدم شد

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه شماره ۲۲ اعلام کرد: رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما‌ اعتدی علیکم

مردم قهرمان و عظیم الشأن ایران اسلامی حماسه تاریخی ایستادگی هشت ماهه شما در مقابل ظلم و استکبار جهانی ملت‌ها را بیدار کرد و جوانان کشورهای متعدد را به میدان آورده است.

فرزندان غیرتمند شما در میدان رزم نیز با توکل به خدای متعال و دلگرم به این پشتوانه بی‌پایان مردمی کماکان افتخار می‌آفرینند.

رزمندگان هوافضای سپاه ساعتی پیش در پاسخ به تجاوز هوائی دشمن به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار اولیه متجاوزان آمریکا در جزیره بحرین را هدف قرار داده و منهدم کردند.

این یک اخطار جدی به دشمن متجاوز برای پایان دادن به شیطنت‌های هوائی و قاچاق نفت در تنگه هرمز است و در صورت تکرار تخلفات و تجاوزها، نیروی هوافضای سپاه برای مقابله بدون مرز در آماده‌باش کامل قرار دارد.

شرکت‌های متخلفی که فریب دشمن متجاوز را بخورند با تنبیهات جدی‌تری مواجه خواهند شد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم».

انفجار دو نفتکش سرکش و مجرم در تنگه هرمز

در ادامه هوشیاری دریادلان سپاه پاسداران، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: شب گذشته [20 آبان] دو فروند نفتکش متخلف، علی‌رغم هشدار و اخطار مکرر مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه بر غیرمجاز و ناایمن بودن مسیر جنوبی، در هنگام عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز دچار حادثه شدند و با انفجار بسیار مهیبی متوقف گردیدند.

هر دو کشتی از نوع سوپر نفتکش بوده و در مجموع بیش از ۴ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند که اکنون در آتش اعتماد به ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا در حال سوختن هستند.

هر شناوری که در خلیج‌فارس و تنگه هرمز سامانه‌های ناوبری خود را خاموش و با ارتش قاچاقچی آمریکا در عبور از مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز همکاری کند سرانجامی این‌گونه خواهد داشت.

انهدام یک فروند پهپاد MQ1 توسط نیروی دریایی ارتش

در منطقه کوهستک

خبر دیگر اینکه، روز 22 آبان، یک فروند پهپاد «MQ1» دشمن متجاوز آمریکایی با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌ نوین پدافندی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تحت شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوائی کشور، در منطقه کوهستک (سواحل سیریک) مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

به گزارش روابط عمومی ارتش، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ لحظه‌ای در حراست و دفاع از تمامیت ارضی، مرز‌های آبی و منافع جمهوری اسلامی ایران، درنگ نخواهیم کرد.

آتش‌گرفتن دو نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز

روابط عمومی ارتش همچنین از آتش‌گرفتن دو نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز در روز 21 آبان خبر داد.

بنا بر اعلام روابط عمومی ارتش؛ این دو نفتکش متخلف با بی‌توجهی به هشدارها و خاموش کردن سامانه‌های راداری، وارد محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز شده بودند، با برخورد به مین دریایی، دچار حریق شدند.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: مسئولیت آتش گرفتن نفتکش‌ها در منطقه ناامن و ممنوعه، در وهله اول متوجه رئیس‌جمهور دروغگوی آمریکا و سپس مالکان کشتی‌ها است که به جوسازی‌های دروغین او، اعتماد می‌کنند.