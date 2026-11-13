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کد خبر: ۳۴۲۰۳۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
سرویس کیهان » اخبار
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۶ متهم پرونده در بازداشت هستند

صدور کیفرخواست متهمان پرونده نمایشگاه فیتکس تهران

با ورود دادستان تهران کیفرخواست عوامل برگزار نمایشگاه فیتکس در تهران صادر شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار تصاویر رفتار‌های خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» در فضای مجازی که مدتی پیش در بوستان گفت‌و‌گو برگزار شد، دادستانی تهران به موضوع ورود و علیه برگزارکنندگان این نمایشگاه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.
در همین راستا پرونده جهت رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی ارسال شد.  براساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس، با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.
پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست ۶ نفر از متهمان پرونده شامل مدیر اجرایی و مدیرعامل شرکت برگزارکننده نمایشگاه و چهار خانم شرکت‌کننده به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا، جریحه‌دار کردن عفت عمومی و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی صادر شد. در حال حاضر هر ۶ متهم این پرونده با صدور قرار، در بازداشت به سر می‌برند.

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