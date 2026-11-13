هشدار وزارت بهداشت درباره حذف زنگ ورزش در برخی مدارس

رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت از پیگیری‌ها برای ایجاد زیرساخت برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی خبر داد.

محمد مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با افزایش بیماری‌های غیرواگیر مواجه هستیم، اظهار داشت: دفتر سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت با همکاری دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در اجرای برنامه «پنجره واحد رفاه، سلامت و ایمنی نسلی» (پورسان) گام برداشته است. هدف این برنامه، اجرای سیاست‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر با تمرکز بر کودکان و نوجوانان است. مرادی با بیان اینکه میزان دیابت کودکان رو به افزایش است، توضیح داد: مشکلاتی در زمینه میزان فعالیت بدنی دانش‌آموزان وجود دارد که با وزارت آموزش‌وپرورش برای حل این مسائل همکاری می‌کنیم. به طور مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی مدارس، نرمش صبحگاهی پیش از شروع کلاس‌های درس را حذف

کرده‌اند.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلات مرتبط با فعالیت بدنی دانش‌آموزان فقط به حذف نرمش صبحگاهی محدود نمی‌شود؛ برخی مدارس برخی کلاس‌های درسی را جایگزین کلاس ورزش دانش‌آموزان می‌کنند. این در حالی است که تمام کلاس‌های ورزشی دانش‌آموزان می‌بایست برگزار شود.

رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه ساختار و شرایط فیزیکی برخی مدارس برای فعالیت دانش‌آموزان مناسب نیست، افزود: شرایط برخی مدارس به ویژه مدارس غیرانتفاعی برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان مناسب نیست؛ شرایط مدارس غیردولتی اغلب به نحوی است که یک آپارتمان را تبدیل به مدرسه کرده‌اند که فضای کافی برای فعالیت ورزشی و فیزیکی دانش‌آموزان را ندارند.

مرادی گفت: دفتر سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت با همکاری سازمان نوسازی مدارس، وضعیت مدارس غیرانتفاعی برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان پیگیری کرده‌ است. گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت از آموزش و پرورش درخواست کرده که مجوز فعالیت برای مدارسی که شرایط کافی برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان ندارند، صادر نکند. همچنین مدارسی که مجوز دارند و فعالیت می‌کنند، مکان خود را تغییر دهند و از شرایط محیطی برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان برخوردار باشند. هدف این است که زیرساخت برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان فراهم باشد.