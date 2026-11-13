رئیس فدراسیون تکواندو اظهار کرد: تکواندو تنها رشته‌ای بود که توانست در دو رویداد المپیک پاریس و المپیک جوانان تمام سهمیه‌های خود را به مدال تبدیل کند.

هادی ساعی در آئین افتتاحیه مسابقات قهرمان قهرمانان رده سنی نونهالان که در یزد برگزار شد، با قدردانی از تلاش اعضای خانواده تکواندو اظهار کرد: افتخار می‌کنم که عضوی از خانواده بزرگ و افتخارآفرین تکواندو هستم؛ خانواده‌ای که همواره در ورزش کشور جزو مجموعه‌های پرافتخار و پیشرو بوده است.

رئیس فدراسیون تکواندو با اشاره به درخشش نمایندگان ایران در بازی‌های المپیک نوجوانان گفت: روز گذشته یکی از قهرمانان شایسته تکواندو موفق شد تنها مدال طلای کاروان ورزش ایران را کسب کند. ما در این رقابت‌ها دو نماینده، یک دختر و یک پسر داشتیم که هر دو به فینال راه یافتند و دو مدال ارزشمند برای کشورمان به ارمغان آوردند که این موفقیت جای تبریک و خداقوت دارد.

در دو رویداد المپیک پاریس و المپیک جوانان نیز تکواندو تنها رشته‌ای بود که توانست تمام سهمیه‌های مدالی خود را به مدال تبدیل کند و این افتخار بزرگی برای خانواده تکواندو است؛ افتخاری که با تلاش و همراهی همه شما عزیزان به دست آمده است.