بلاتر: جایزه صلح فیفا به ترامپ دیوانگی بود؛ او علیه ایران جنگید

رئیس سابق فیفا انتقاد تندی علیه جیانی اینفانتینو رئیس کنونی این نهاد بابت اهدای جایزه صلح به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا کرد.

سپ بلاتر رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، در گفت‌وگو با مجله آلمانی «اشپیگل» انتقادات تندی را علیه جیانی اینفانتینو، رئیس فعلی این نهاد، مطرح کرد و نسبت به شیوه مدیریت او در فیفا واکنش نشان داد. بلاتر در این مصاحبه با انتقاد از وضعیت کنونی فیفا اظهار داشت: فیفا در حال رنج کشیدن است و در حال حاضر فردی این سازمان را اداره می‌کند که اجازه داده است چشم‌هایش کور شود. رئیس پیشین فیفا در ادامه به تصمیم اینفانتینو برای اعطای جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا اشاره کرد و گفت: اینفانتینو به فردی جایزه صلح نوبل می‌دهد که کمی بعد جنگی علیه ایران آغاز می‌کند؛ این اتفاق دیوانه‌کننده است. بلاتر همچنین با استفاده از تعبیری تند، اینفانتینو را یک دیکتاتور توصیف کرد و درباره نحوه ارتباط او با کارکنان فیفا گفت: افرادی در فیفا به من می‌گویند که هیچ‌کس نمی‌تواند همراه او سوار آسانسور شود. او فردی دست‌نیافتنی است. رئیس پیشین فدراسیون جهانی فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از رفتار و تصمیم‌های اینفانتینو عنوان کرد: او دیگر هیچ حد ‌و‌ مرزی نمی‌شناسد و هیچ‌چیزی از این مسائل نمی‌فهمد. شاید روزی لازم باشد او را در یک بیمارستان روان‌پزشکی بستری کنند.