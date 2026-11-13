دشمن به تدریج در حال به زانو درآمدن در برابر ایران است

رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای وارد شده علیه ایران گفت: طرف مقابل که به‌دنبال به زانو درآوردن مردم و کشورمان بود، به‌تدریج خود در حال به زانو درآمدن است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که به منظور حضور در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به ترکیه رفته بود در حاشیه با اشاره به مواضع ایران در این اجلاس اظهار کرد: قضیه این است که حق با ماست و کشورهایی که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند، تمام آن چیزهایی را که از نظر قانونی و انسانی است، زیر پا گذاشته‌اند. وی با بیان اینکه این اجلاس فرصتی برای بیان مواضع ایران بود، افزود: علاوه‌بر این فرصت، گفت‌وگوهایی با رؤسای جمهور و نخست‌وزیران داشتیم که گفت‌وگوهای بسیار خوبی بود و تعاملات خوبی انجام گرفت. امیدواریم در ادامه این روند نیز گفت‌وگوهای دیگری داشته باشیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: با وجود تمام فشارهایی که وارد می‌کنند و به قول خودشان می‌خواستند کشور ما و مردم ما را به زانو دربیاورند، به‌تدریج خودشان دارند به زانو درمی‌آیند.

پزشکیان با اشاره به دغدغه‌های داخلی کشور تصریح کرد: آنچه دغدغه ماست، این است که برای مردم در رابطه با معیشت، زندگی و آینده‌شان کاری کنیم که امیدوار شوند و امیدوار باشند که ما در صحنه هستیم و تا جایی که جان در بدن داریم، در خدمت مردم عزیزمان خواهیم بود.

روابط ایران و ترکیه پشتوانه‌ای ارزشمند

برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای

پزشکیان همچنین در حاشیه این اجلاس با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار و درباره راهکارهای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه و نیز مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه ممتاز روابط تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و ترکیه و اهمیت پیوندهای عمیق میان دو ملت همسایه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقای سطح همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای تأکید

کردند.

پزشکیان: روابط ایران

و اقلیم کردستان باید تقویت شود

رئیس‌جمهور در جریان این سفر همچنین با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و قومی میان مردم ایران و اقلیم کردستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقای سطح مناسبات تأکید کرد و اظهار داشت: روابط میان ایران و اقلیم کردستان باید در تمامی زمینه‌ها، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری، متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود بیش از پیش تقویت شود و جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این هدف آمادگی کامل دارد.

دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های همسایگی و پیوندهای دوستانه میان ملت‌ها، خاطرنشان کرد: دشمنان نمی‌توانند ملت ایران را در عرصه اقتصادی منزوی کنند؛ چراکه از دوستان و همسایگان خوبی همچون مردم شریف اقلیم کردستان برخوردار است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه فشارها، تحریم‌ها و خسارات ناشی از اقدامات خصمانه نتوانسته است اراده ملت ایران را تضعیف کند، افزود: با وجود همه فشارها و آسیب‌ها، توانسته‌ایم پایداری و تاب‌آوری خود را تقویت کرده، شرایط را مدیریت کنیم و اطمینان داریم با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همراهی مردم، بر مشکلات نیز غلبه خواهیم کرد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیز با اعلام آمادگی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مبادلات، رونق تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف تأکید کرد.

دیدار رؤسای جمهور ایران و برزیل

در ادامه، رئیس‌جمهور اسلامی ایران با «لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور برزیل، دیدار و درباره راهکارهای توسعه مناسبات دوجانبه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و مهم‌ترین مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و فرصت‌های متنوع همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و برزیل، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل برای ارتقای سطح مناسبات و گشودن افق‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

طرفین همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری، تقویت تعاملات بخش‌های خصوصی، گسترش همکاری‌های علمی، فناورانه و کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف، توسعه همکاری‌های دوجانبه را در راستای منافع مشترک دو ملت مورد توجه قرار دادند. پزشکیان با اشاره به آثار و تبعات جنگ علیه ایران و گسترش بی‌ثباتی در منطقه، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مسئول وضعیت کنونی منطقه نیست. آمریکا اساساً با چه هدف و بر چه مبنایی وارد این منطقه شده و اقدام به ایجاد محاصره دریایی کرده است؟ امروز دوران یکجانبه‌گرایی به پایان رسیده و کشورها نمی‌توانند با تکیه بر زور و تحمیل اراده خود، نظم مورد نظرشان را بر دیگران حاکم کنند.

رئیس‌جمهور همچنین با رد اتهام‌زنی‌های بی‌اساس درباره تروریسم علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در حالی چنین اتهاماتی علیه ایران مطرح می‌شود که دغدغه ما در منطقه و جهان، حمایت از مظلومان و دفاع از حقوق ملت‌های تحت ستم است. باید پرسید جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کدام کشور تعرض کرده است؟ این اتهامات دروغین و بی‌اساس است و هدف اصلی مطرح‌کنندگان آن، دست‌اندازی به امکانات، ظرفیت‌ها و منابع ایران است.

لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، نیز در این دیدار با محکوم کردن اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: هرگز تصور نمی‌کردیم که آمریکا به ایران حمله کند.

وی با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال 2010 خاطرنشان کرد: ایشان در آن دیدار به‌صراحت تأکید کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صرفاً با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌شود. بمباران ایران با بهانه‌هایی واهی صورت گرفت و این اتفاق برای ما بسیار سخت و تلخ بود.

حضور دکتر پزشکیان

در آیین تشییع پیکر مطهر 110 شهید گمنام دفاع مقدس

مسعود پزشکیان پس از بازگشت از ترکیه، صبح روز جمعه 22 آبان 1405 همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در مراسم باشکوه تشییع پیکرهای مطهر 110 شهید گمنام دوران دفاع مقدس که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور تهران برگزار شد، حضور یافت.

رئیس‌جمهور با حضور در میان خیل عظیم تشییع‌کنندگان از مقابل دانشگاه تهران، در آیین وداع و بدرقه پیکرهای مطهر شهدای گمنام شرکت کرد و همگام با مردم قدرشناس پایتخت، ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان، یاد و خاطره حماسه‌آفرینان عرصه ایثار و مقاومت را گرامی داشت.

راه عزت از ایستادگی می‌گذرد

خبر دیگر اینکه، مسعود پزشکیان همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه سلام الله علیها در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: فاطمه زهرا سلام الله علیها نماد ایستادگی بر سر حقیقت و مقاومت در برابر ظلم است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مکتب فاطمه به ما می‌آموزد که در مسیر حق حتی سخت‌ترین شرایط امید و اراده خود را از دست ندهیم.

رئیس‌جمهور همچنین در حساب کاربری خود هشتگ «راه_عزت_از_ایستادگی_میگذرد» را منتشر کرد.