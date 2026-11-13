۲۲ حق جمهوری اسلامی ایران که در NPT نادیده گرفته شد(مقاله وارده)

ابراهیم کارخانه ای



در طول دهه‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در NPT، حاصلی جز شرارت، خسارت، تهدید، تحریم، ترور و حمله نظامی در پی نداشته است و از این پس نیز بر ادامه این عضویت حاصل دیگری متصور نیست. آژانس بین‌المللی انرژی که خود می‌بایست مدافع حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده اعضا باشد، علی‌رغم تعامل یک‌جانبه و خویشتن‌داری جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته؛ در برخوردی دوگانه‌ و تبعیض‌آمیز به بازوی جاسوسی و اهرم سیاسی مثلث شوم آمریکا، غرب و رژیم صهيونيستي علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و علاوه‌بر زمینه‌سازی برای حمله نظامی علیه کشورمان نه‌‌تنها بمباران مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را محکوم ننموده بلکه در برابر تهدیدات هسته‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز کوچک‌ترین واکنشی از خود نشان نداده است و به جای یک نهاد ناظر و بی‌طرف؛ به یک طرف دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است! این در حالی است که با مروری بر مفاد NPT مشخص می‌شود که همان‌گونه که دبیر محترم شورای عالي امنیت ملی جناب آقای دکتر رضائی فرمودند این معاهده حداقل ۲۲ حق برای هر یک از اعضای فاقد سلاح هسته‌ای قائل شده است که در طول دهه‌های گذشته نه اینکه این حق در رابطه با جمهوری اسلامي ايران نادیده گرفته شده بلکه برعکس به اهرمی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و در شرایطی که سهم جمهوری اسلامی ایران از بیش از ۴۱۱ رآکتور فعال در جهان تنها یک رآکتور و با در نظر گرفتن دانش فنی چرخه سوخت هسته‌ای، کمتر از ۳ درصد فعالیت‌های هسته‌ای جهان را به خود اختصاص داده است در کمال شگفتی، حدود ۷۰ درصد بازرسی‌های آژانس در سطح جهانی متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده است و در طی دو دهه گذشته، بالاترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های بازرسی جهانی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است! انجام چنین بازرسی‌های بي‌سابقه، این واقعيت را در ذهن متبادر می‌سازد که از نظر آژانس، گویا NPT تنها یک عضو قابل بازرسی دارد و آن جمهوری اسلامي ايران است و سایر اعضاء، عضو ناظر هستند و این در حالی است که برخلاف مفاد NPT، کشورهای صاحب سلاح هسته‌ای می‌بایست علاوه بر عدم اشاعه، رقابت‌های هسته‌ای را متوقف و در جهت خلع سلاح عمومی جهانی قدم بردارند؛ در حالی که برخلاف آنچه جهان تاکنون شاهد آن بوده است گسترش و مدرن‌سازی زرادخانه‌های هسته‌ای، جهان را در مرحله خطرناک انفجار هسته‌ای قرار داده است و آمریکا برخلاف مفاد NPT با بیش از ۱۲۰۰ آزمایش هسته‌ای و انباشت صدها کلاهک هسته‌ای؛ در شرایطی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تهدید هسته‌ای جهانی معرفی می‌کند که در طول ربع قرن گذشته با وجود اعمال شدیدترین بازرسی‌های جهانی کوچک‌ترین اثری از ساخت سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامي ايران مشاهده نشده است و در مقابل همواره ایران اسلامی به بهانه نقض NPT، سخت‌ترین خسارت‌ها را متحمل شده است. در شرایط کنونی که با انجام کوچک‌ترین خطا در استفاده از سلاح هسته‌ای، با فعال‌شدن کانون‌های خفته، محدودیت‌های هسته‌ای در سطح جهانی کنار خواهد رفت، پذیرفتنی نیست که آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقض NPT در جهان که همه مفاد NPT را زیر پا گذاشته است در موضوع هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران امر و نهی و تعیین و تکلیف نماید. ایران قدرتمند اسلامی راه روشن خود را در ذیل فرامین هوشمندانه رهبری انقلاب به پیش خواهد برد و همان‌گونه که امام شهید انقلاب تأکید فرمودند بدون شک پیروزی نهایی از آن ملت قهرمان ایران خواهد بود. در ذیل با تأکید بر اینکه عضویت در NPT ریشه و عامل همه بهانه‌ها، توطئه‌ها، خسارت‌ها، شهادت‌ها و... علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ به ۲۲ حق مصرح جمهوری اسلامی ایران در NPT که طی چند دهه با توجه به سلطه آمریکا و غرب بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نادیده و مورد توطئه قرار گرفته اشاره می‌گردد:

۱- تولید و استفاده از مواد خام هسته‌ای

۲- تولید و استفاده از ماده شکافت‌پذیر ویژه هسته‌ای ( در هر سطح و حجم صلح‌میز هسته‌ای)

۳- رفع موانع از سر راه توسعه فنی هسته‌ای اعضاء از طریق همکاری‌های بین‌المللي در حوزه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای

۴- برخورداری از حق توسعه تحقیقات هسته‌ای

۵- استفاده از حق تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای ( در هر سطح و حجم صلح‌آمیز هسته‌ای)

۶- کمک به دستیابی اعضای غیربرخوردار به انرژی هسته‌ای

۷- تسهیل سریع‌تر مبادله مواد هسته‌ای به کشورهای غیربرخوردار جهت اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای.

۸- تسهیل سریع‌تر تبادل تجهیزات هسته‌ای جهت اهداف صلح‌آمیز به کشورهای غیربرخوردار.

۹- تسهیل سریع‌تر تبادل اطلاعات فنی به کشورهای غیربرخوردار.

۱۰- برخورداری از تجهیزات فرآوری هسته‌ای.

۱۱- برخورداری از حق فرآوری در تولید.

۱۲- حق استفاده از محصولات فرآوری هسته‌ای.

۱۳- منع تفسیر هیچ یک از مواد معاهده به‌گونه‌ای که به‌ حقوق غیرقابل‌انکار هریک از اعضاء خللی وارد نماید.

۱۴- حق خروج اعضاء از معاهده با پیش‌آگاهی سه‌ماهه.

۱۵ تبادل بین‌المللی مواد و تجهیزات به کشورهای غیربرخوردار.

۱۶- مشارکت کشورهای برخوردار در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز در کشورهای غیربرخوردار.

۱۷- تعهد اعضای برخوردار هسته‌ای به در اختیار قراردادن منابع استفاده صلح‌جویانه از انفجارات هسته‌ای براساس ضوابط آژانس به کشورهای غیربرخوردار.

۱۸- همکاری سازمان بین‌المللی کشورهای برخوردار به تأمین منافع کشورهای غیربرخوردار بر طبق مفاد معاهده.

۱۹- عدم تبعیض آژانس در ایفای حقوقی که براساس این معاهده به اعضاء تعلق می‌گیرد.

۲۰- تسهیل سریع‌تر تبادل دانش هسته‌ای به کشورهای غیربرخوردار.

۲۱- برداشتن موانع از سر راه توسعه اقتصادی هسته‌ای از طریق همکاری‌های بین‌المللي در جهت استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای.

۲۲- توسعه اشکال مختلف استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای.