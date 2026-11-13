دانشگاه صداوسيما میزبان هفتمین جشنواره ملی دانشجویی آینه

هفتمین جشنواره ملی دانشجویی «آينه»‌، با هدف نمایش، ‌عرضه و معرفی آثار تولید شده دانشجویان دانشگاه‌های کشور از بیست و سوم تا

بیست و هفتم آبان ماه به میزبانی دانشگاه صداوسيما برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، امیر محمد حسن فردوسی‌زاده‌، دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی فیلم دانشجویی «آینه» در نشست خبری این جشنواره گفت: جشنواره ملی دانشجویی «آینه» در بخش‌های اصلی فیلم داستانی‌، فیلم مستند، فیلم «پویانمایی» برنامه تلویزیونی، فیلمنامه ساخته نشده و عکس برگزار می‌شود.

وی افزود: «انسان زیستن در دنیای معاصر، ایستادگی در برابر تحریف، جنایت و نسل‌کشی‌»، «فرهنگ، هویت و تمدن ایرانی اسلامی»‌، «‌ایستاده چون سرو»، «افق روشن، پیشرفت، تاب‌آوری و امیدآفرینی»، «دانشگاه، جامعه و عدالت‌ خواهی» و «خانواده سالم»‌، «زندگی پاک و زیست مؤمنانه»‌، از محورهای موضوعی این دوره از جشنواره است.

دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی فیلم دانشجویی ادامه داد: «روایت جاودانگی»‌، «پاسداشت مقام رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر» و «مدرسه شجره طیبه میناب»‌، به عنوان محور ویژه جشنواره تعیین شده‌اند.

وی همچنین گفت: از میان بيش از ۹۰۰ اثر رسیده به دبيرخانه جشنواره، بیست و دو اثر در بخش فیلمنامه ساخته نشده، بیست اثر در بخش پویانمایی، ۶ اثر در بخش برنامه تلویزیونی، بیست و نه اثر در بخش فیلم داستانی و دوازده اثر در بخش مستند به مرحله نهائی راه پیدا کردند.

دبیر هفتمین جشنواره ملی دانشجویی همچنین اظهار داشت: در طول برگزاری این جشنواره از بیست و سوم تا بیست و هفتم آبان ماه، ۶۴ اثر در دانشگاه صداوسيما به نمایش گذاشته می‌شود و در روز اختتامیه برگزیدگان معرفی خواهند شد.

گفتنی است که در پایان این نشست خبری‌، از پوستر هفتمین دوره جشنواره ملی فیلم دانشجویی رونمایی شد.