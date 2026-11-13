«مرد ابدی»؛ پویشی برای شناخت مردی که مسیر موشکی ایران را ساخت

پویش مردمی کتاب سه‌جلدی «مرد ابدی» همزمان با پانزدهمین سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم آغاز شده و در روزهای اخیر با پیوستن چهره‌های فرهنگی، هنری و نظامی مورد توجه قرار گرفته است.

این پویش که از ۱۶ تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه دارد، با شعار «موشک تمام قصه نبود» تلاش می‌کند ابعاد مختلف زندگی شهید طهرانی‌مقدم را فراتر از فعالیت‌های نظامی او به مخاطبان معرفی کند. زندگی خانوادگی، ورزش، روابط اجتماعی و شیوه مدیریت او از جمله موضوعاتی است که در این حرکت فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

حبیب احمدزاده، گلعلی بابایی، حمید حسام، مژده لواسانی، مهران رجبی، رضا ایرانمنش و مهدی فقیه از جمله چهره‌هایی هستند که به این پویش پیوسته‌اند. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، نیز با توصیه به جوانان برای مطالعه این مجموعه، آن را منبعی مناسب برای شناخت ابعاد شخصیتی و فکری شهید طهرانی‌مقدم دانسته است.

معصومه سپهری، نویسنده مجموعه «مرد ابدی»، نیز در گفت‌وگویی با اشاره به پژوهش طولانی‌مدت این اثر گفت که نگارش کتاب با مصاحبه و معاشرت با حدود ۱۸۰ راوی و بررسی اسناد و خاطرات همراه بوده است. به گفته او، زندگی و روش فکری شهید طهرانی‌مقدم می‌تواند برای شناخت مسیر پیشرفت کشور و عبور از دشواری‌ها آموزنده باشد.

مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» روایتی مستند از زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم، از دوران کودکی تا فرماندهی توپخانه و موشکی سپاه و شهادت او در آبان ۱۳۹۰ است. این اثر تاکنون در شش نوبت منتشر شده و علاقه‌مندان برای پیوستن به پویش می‌توانند هشتگ «#مرد_ابدی» را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند یا به وبگاه این پویش مراجعه

کنند.