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کد خبر: ۳۴۲۰۱۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
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فراخوان جشنواره فیلم فجر ۱۴۰۵ منتشر شد

فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر منتشر شد و ثبت‌نام آثار در دو بخش «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۱ آبان آغاز شد و تا ۴ آذر ادامه دارد.
در بخشی از فراخوان چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر که ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵ در تهران و سایر شهرهای میزبان برگزار می‌شود آمده است: «سینما در این سرزمین آیینه زندگی مردم و نگاهبان حافظه جمعی آنان است و امروز که ملت شریف ایران در جنگ‌های تحمیلی اخیر استقامتی سرافرازانه از خود نشان داده‌اند، سینمای ایران امانت‌دار روایت این ایستادگی و امید است. چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر با استعانت از پروردگار یکتا و همزمان با چهل‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵ در تهران و شهرهای میزبان برگزار می‌شود و قدردان آثاری است که سینمای انسانی، اخلاقی و امیدآفرین ایران را با تکیه بر ارزش‌های اعتقادی و هویتی ملت ایران نمایندگی می‌کنند.»

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