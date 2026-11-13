فراخوان جشنواره فیلم فجر ۱۴۰۵ منتشر شد

فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر منتشر شد و ثبت‌نام آثار در دو بخش «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۱ آبان آغاز شد و تا ۴ آذر ادامه دارد.

در بخشی از فراخوان چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر که ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵ در تهران و سایر شهرهای میزبان برگزار می‌شود آمده است: «سینما در این سرزمین آیینه زندگی مردم و نگاهبان حافظه جمعی آنان است و امروز که ملت شریف ایران در جنگ‌های تحمیلی اخیر استقامتی سرافرازانه از خود نشان داده‌اند، سینمای ایران امانت‌دار روایت این ایستادگی و امید است. چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر با استعانت از پروردگار یکتا و همزمان با چهل‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵ در تهران و شهرهای میزبان برگزار می‌شود و قدردان آثاری است که سینمای انسانی، اخلاقی و امیدآفرین ایران را با تکیه بر ارزش‌های اعتقادی و هویتی ملت ایران نمایندگی می‌کنند.»