حسین شریعتمداری با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر برای آمریکا اظهار کرد: شکست آمریکا را نباید صرفاً شکست ترامپ یا حزب جمهوری‌خواه دانست؛ آنچه اتفاق افتاده، شکست هژمونی آمریکا و خدشه‌دار شدن جایگاه این کشور به‌عنوان یک ابرقدرت است.

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب (۲۱ آبان1405) با اشاره به شواهد شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در تقابل با ایران، اظهار کرد: همه شواهد حکایت از این دارد که رخداد بزرگی در حال وقوع و رسیدن به نقطه پایانی خود است. آمریکایی‌ها تاکنون چنین ضرباتی را متحمل نشده بودند.

وی افزود: موضوع درگیری‌ها فرمولی دارد که در محافل علمی و آکادمیک به آن استناد می‌شود. بر اساس این فرمول، برای تشخیص طرف شکست‌خورده و طرف پیروز باید بررسی کنیم طرف حمله‌کننده به کدام‌یک از اهدافی که رسماً اعلام کرده، دست یافته است؛ نه اهدافی که در حاشیه مطرح کرده است.

اهداف اعلام ‌شده آمریکا

و رژیم صهیونیستی محقق نشده است

مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: در این زمینه، حتی لازم نیست از زبان خودمان به موضوع نگاه کنیم؛ به قول معروف، «خوش‌تر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران». از زبان خودشان ببینید؛ آن‌ها اعلام کرده بودند که قرار است نهایتاً ظرف دو هفته کار ایران را تمام کنند، اما اکنون هشت ماه گذشته و نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند.

شریعتمداری با اشاره به یکی دیگر از اهداف اعلام‌شده طرف مقابل گفت: آن‌ها اعلام کرده بودند که مردم را علیه حاکمیت برمی‌انگیزند، اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه دقیقاً عکس آن رخ داده است. وی افزود: گفته بودند برای تغییر رژیم ایران آمده‌اند؛ همان چیزی که به «رژیم چنج» معروف است. اما این اقدام به نتیجه نرسید و به تعبیر من، نتیجه آن برعکس شد و خودشان ما را به چهارمین قدرت بزرگ جهان تبدیل کردند. البته به قول حضرت آقا در همان پیام، ما قدرت اول جهان هستیم.

ضرورت روایتگری و شناخت مسیر انقلاب اسلامی

شریعتمداری با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ضرورت روایتگری صحیح از وقایع اظهار کرد: حضرت آقا می‌فرمایند اگر روایت نکنید، دیگران روایت می‌کنند؛ آن‌گونه که خودشان می‌خواهند. اشاره ایشان، اگر چه گذرا بود، به بسیاری از نقاط اصلی و اوج ماجرا پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت شناخت مسیر و جایگاه جمهوری اسلامی افزود: حضرت آقا فرمودند اگر کسی نقشه راه را نداشته باشد و راه را نشناسد، گمراه می‌شود یا به بیراهه می‌رود. ما باید بدانیم مختصاتمان کجاست؛ این هم شعار نیست، بلکه موضوعی روشن و قابل بررسی است؛ باید ببینیم داستان ما از کجا شروع شده و امروز در کجا قرار داریم.

شکست آمریکا فراتر از شکست ترامپ

و حزب جمهوری‌خواه است

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به اینکه ممکن است این پرسش مطرح شود که این درگیری به کجا رسیده است، گفت: برای بررسی این موضوع، فقط کافی است مقایسه‌ای ساده میان شرایط آن زمان و امروز داشته باشیم.

شریعتمداری با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر برای آمریکا اظهار کرد: شکست آمریکا را نباید صرفاً شکست ترامپ یا حزب جمهوری‌خواه دانست؛ آنچه اتفاق افتاده، شکست هژمونی آمریکا و خدشه‌دار شدن جایگاه این کشور به‌عنوان یک ابرقدرت است.

وی با بیان اینکه برخی رسانه‌های آمریکایی نیز به این واقعیت اذعان کرده‌اند، افزود: روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارشی در این زمینه منتشر کرده و تا آنجا که به یاد دارم، رسانه‌هایی مانند یو‌اس‌ای‌تودی و واشنگتن‌پست نیز گزارش‌هایی با مضمون مشابه داشته‌اند. حاصل این گزارش‌ها آن است که آمریکا پس از این جنگ، جایگاه خود را در میان متحدانش در خاورمیانه و غرب آسیا از دست داده و دیگر آن اعتماد پیشین به این کشور وجود ندارد؛ همچنین جایگاه برتر آمریکا در جهان نیز آسیب دیده است.

حزب جمهوری‌خواه و دموکرات

تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند

مدیرمسئول روزنامه کیهان با تأکید بر اینکه این اتفاق فراتر از شکست یک حزب یا رئیس‌جمهور است، تصریح کرد: حزب جمهوری‌خواه، ترامپ و حزب دموکرات تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند و شبیه هم هستند. با این حال، به نظر می‌رسد برخی رسانه‌های آمریکایی، به‌ویژه فاکس‌نیوز که به پنتاگون و ترامپ نزدیک است، تلاش می‌کنند این شکست را پنهان کنند و آن را در حد شکست حزب جمهوری‌خواه و احتمال روی کار آمدن دموکرات‌ها تقلیل دهند.

آمریکا به‌دنبال شکستن تاب‌آوری مردم

از مسیر فشار اقتصادی است

شریعتمداری با اشاره به بخشی از پیام رهبر شهید گفت: در آن پیام بر این نکته تأکید شده است که ساده‌اندیشی است اگر کسی تصور کند با امتیاز دادن به آمریکا، این کشور دست از دشمنی برمی‌دارد. ما از آمریکا امتیازهایی گرفته‌ایم، البته خودمان نیز در جنگ خسارت‌هایی متحمل شده‌ایم و این طبیعت جنگ است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا پس از جنگ ادامه داد: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، حدود سه یا چهار روز پیش گفته است که از حمله نظامی به جایی نمی‌رسیم و باید تأکید بیشتری بر فشار اقتصادی و پایان دادن به تاب‌آوری مردم داشته باشیم. از سوی دیگر، یکی از چهره‌های برجسته رژیم صهیونیستی نیز معتقد است آمریکا راهی جز ورود از مسیر شکستن تاب‌آوری مردم ندارد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان همچنین با اشاره به دیدگاه ولی نصر، مشاور پیشین باراک اوباما، گفت: او نیز معتقد است آمریکا اکنون میان جنگ، توافق و فشار اقتصادی قرار گرفته است. به نظر من، آمریکایی‌ها به دنبال ترفند خاصی علیه ما هستند و می‌خواهند شرایط کنونی را ادامه دهند.

شریعتمداری با اشاره به تأکید رهبر شهید بر پرهیز از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد طرف مقابل می‌خواهد شرایطی ایجاد کند که گاهی با شلیک موشک یا حمله به جزیره‌ای، وضعیت را در حالت ناپایدار نگه دارد تا بتواند از طریق فشار اقتصادی، تاب‌آوری مردم ما را بشکند.

وی با بیان اینکه ایران در برابر فشارهای اقتصادی ظرفیت‌هایی در اختیار دارد، گفت: آن‌ها ۴۷ سال ما را تحریم کردند و با وجود آسیب‌هایی که به ما وارد شد، نتوانستند به آنچه می‌خواستند برسند؛ اما ما فقط هشت ماه

آن‌ها را تحریم کردیم و از شدت اعتراض‌هایشان، صدایشان به آسمان بلند شد. علاوه‌بر این، ما هنوز ابزارها و ظرفیت‌هایی مانند باب‌المندب و کابل‌های اینترنتی زیر آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز را در اختیار داریم. بنابراین، دست ما باز است و تاب‌آوری طرف مقابل به اندازه ما نیست.

اقتصاد کشور نیز باید آرایش جنگی داشته باشد

شریعتمداری با تأکید بر ضرورت اتخاذ آرایش اقتصادی متناسب با شرایط جنگی اظهار کرد: اقتصاد ما نیز باید آرایش جنگی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد چنین آرایشی وجود ندارد. دلیلی ندارد ۹۶ میلیارد دلار ارز بازنگشته باشد؛ اسامی افراد و مجموعه‌های مربوط به آن نیز مشخص است، اما برخوردی صورت نمی‌گیرد. این رقم تقریباً معادل دو برابر بودجه سالانه کشور است و باید با این مسئله برخورد شود.

وی ادامه داد: نباید گرانی افسارگسیخته مردم را تحت فشار قرار دهد و در مقابل، اقدامی صورت نگیرد. ممکن است بگوییم اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است؛ این مسئله اشکالی ندارد، به شرط آنکه آثار آن اقدامات دیده شود. اما اگر اساساً اقدامی انجام نمی‌شود، مسئله متفاوت است و به نظر می‌رسد این موضوع تا اندازه‌ای رها شده است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به ضرورت کنترل قیمت کالاها و خدمات عمومی تصریح کرد: دلیلی ندارد کالایی که از نیازهای اصلی مردم است یا خدمات عمومی، امروز یک قیمت داشته باشد و فردا و پس‌فردا با قیمت دیگری عرضه شود. باید برای این وضعیت فکری کرد و تشکیل یک قرارگاه برای پیگیری این مسائل ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت نیروهای اطلاعاتی در کشف برخی تخلفات افزود: خوشبختانه خبر کشف موارد مختلف از سوی نیروهای اطلاعاتی منتشر می‌شود، اما این فقط بخشی از ماجراست. باید به داد مردم رسید و مشکلات آن‌ها را با دقت دنبال کرد؛ این کار شدنی است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان تأکید کرد: در شرایطی که جنگ به یک سمت می‌رود، اقتصاد ما نباید در مسیر دیگری حرکت کند. باید برای این مسئله فکری شود و آرایش اقتصادی کشور متناسب با شرایط جنگی

باشد.

آمریکا از پیش سقف مذاکرات را تعیین کرده است

شریعتمداری با تشریح چارچوب مذاکرات اظهار کرد: گفت‌وگو و مذاکره فرمولی دارد که از سه بخش تشکیل می‌شود؛ بخش نخست، کف مذاکره است که از موارد مورد توافق طرفین تشکیل می‌شود. بخش دوم، محدوده میانی مذاکرات است که محل گفت‌وگو، چکش‌کاری و بررسی موضوعات مختلف است تا در نهایت به نتیجه برسد. بخش سوم نیز سقف مذاکرات است.

وی افزود: آمریکا از قبل سقف مذاکره را مشخص کرده است؛ بنابراین وقتی سقف مذاکره را تعیین کرده، در واقع نمی‌گوید بیایید مذاکره کنیم، بلکه می‌گوید بیایید تسلیم شوید. خوشبختانه مسئولان ما نیز بارها بر این مسئله تأکید کرده‌اند؛ هم رئیس‌جمهور و هم برادر عزیزمان، سرلشکر رضایی.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه نشستن پای میز مذاکره در پایان هر مناقشه امری معمول و مرسوم است، تصریح کرد: این مسئله به معنای بده‌بستان نیست؛ چراکه طرف مقابل جز تسلیم چیزی نمی‌خواهد.

شریعتمداری با انتقاد از طرح دوگانه «جنگ یا صلح» ادامه داد: این روزها در برخی محافل، دوگانه‌ای با عنوان جنگ یا صلح مطرح می‌شود که دوگانه‌ای کاذب است. وقتی از جنگ صحبت می‌کنید، طبیعی است که جنگ برای همه ناخوشایند باشد و صلح نیز در ظاهر مطلوب به نظر برسد؛ اما مسئله واقعی این نیست. واقعیت، دوگانه دفاع یا تسلیم است، نه جنگ یا

صلح.

وی با اشاره به آنچه تحریف محتوا و تغییر معنای کلمات از جایگاه اصلی خود خواند، گفت: موضوع را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که معنای آن تغییر کند؛ درحالی‌که مسئله اصلی، دفاع در برابر تسلیم است. برای مثال، از صلح شرافتمندانه صحبت می‌کنند و در مقابل، ادامه دفاع را به‌گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهند. حتی مطرح می‌کنند که برای ادامه جنگ باید نظرسنجی کرد؛ درحالی‌که ما آغازگر جنگ نبوده‌ایم و موضوع، دفاع است. به نظر من، این نوعی پیچاندن و تغییر صورت مسئله است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به طرح دوگانه تندرو و میانه‌رو خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، مسئله تندرو و میانه‌رو نیز مطرح می‌شود. رهبر شهید بارها تأکید می‌کردند که تندروی و میانه‌روی، ساخته دشمن است و نباید با فرهنگ دشمن سخن گفت. از نگاه آنان، تندرو کسی است که بیش از دیگران بر اصول و مبانی خود پایبند باشد. با همین تعریف، در دوران امام خمینی(ره)، امام را تندروترین فرد می‌دانستند و امروز نیز رهبر شهید را با همین معیار تندرو معرفی

می‌کنند.

مردم مراقب انحراف مسیر هستند

شریعتمداری با اشاره به حضور مردم در تجمعات اظهار کرد: خوشبختانه شما نیز در تجمعات حضور پیدا می‌کنید و با مردم صحبت می‌کنید؛ می‌بینید که دیدگاه مردم عمیق است و این مسائل را با دقت درک می‌کنند. آن‌ها مراقب‌اند که مسیر، خدای‌ناکرده، به این طرف یا آن طرف منحرف نشود و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه تجمعات اخیر را از نظر گستردگی و ویژگی‌های آن کم‌نظیر می‌داند، گفت: یک‌بار یکی از آقایان می‌گفت این تجمعات در تاریخ انقلاب بی‌نظیر است. من با او تماس گرفتم و گفتم در تاریخ بشر نیز چنین چیزی سابقه نداشته است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان در ادامه با اشاره به واقعه عاشورا و ندای امام حسین(ع) در روز عاشورا گفت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در عصر عاشورا، درحالی‌که تنها چند ساعت از عمر شریفشان باقی مانده بود، یارانشان به شهادت رسیده و در برابر ایشان هزاران نفر با شمشیرهای آخته آماده ریختن خونشان بودند، ندای خود را سر دادند. به نظر من، کسانی که امروز به میدان می‌آیند، یاران آخرالزمانی امام حسین(ع) هستند و با حضور خود به ندای آن حضرت لبیک

می‌گویند.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه مردم حضور در این تجمعات را یک تکلیف شرعی می‌دانند، خاطرنشان کرد: این مسئله را به‌خوبی درک می‌کنند. گاهی دختران و پسران خردسال را می‌بینم که وقتی خبرنگاران تلویزیون و خبرگزاری‌ها از آن‌ها سؤال می‌کنند، پاسخ‌هایی می‌دهند که انسان را شگفت‌زده می‌کند. حتی در پاسخ به پرسش‌های دینی، چنان پخته و عمیق صحبت می‌کنند که گویی سال‌ها در مسیر معرفت و سلوک بوده‌اند.