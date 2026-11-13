تغییر رژیم رخ داد؛ در واشنگتن نه تهران!

حسن رضایی

مهم‌ترین خبری که طی روزهای اخیر فضای سیاسی- رسانه‌ای دنیا را تحت‌تأثیر خود قرار داد، شکست مفتضحانه حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و سنا بود. جمهوری‌خواهان تنها به فاصله دو سال از شروع دولت ترامپ، اکثریت خود در هر دو مجلس سنا و نمایندگان را از دست دادند تا خیلی زود به تسلط همزمان جمهوری‌خواهان بر هر سه‌شاخه (تریفکتا) قدرت سیاسی در آمریکا پایان داده شود. این در حالی است که آنها در انتخابات سال ۲۰۲۴، در سایه نارضایتی اقتصادی مردم آمریکا از دولت بایدن و اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دموکرات‌ها، توانسته بودند پس از ۵ سال، کنترل هر سه نهاد سیاسی اصلی آمریکا را به دست بگیرند. در انتخابات مذکور، مجلس سنا با اکثریت ۵۳ به ۴۷ به دست جمهوری‌خواهان افتاد و مجلس نمایندگان نیز با اکثریت شکننده ۲۲۰ به ۲۱۵ جمهوری‌خواه کار خود را آغاز کرد. این در حالی است که باوجود سابقه بی‌کفایتی آشکار دولت بایدن و حواشی مربوط به شخص او و خانواده‌اش و در سایه بازگشت سیاست‌های مهاجرتی ترامپ و وعده‌های اقتصادی متعدد وی، انتظار می‌رفت تسلط جمهوری‌خواهان بر نهادهای قدرت سیاسی آمریکا بیش از این تداوم داشته باشد و تعمیق

گردد.

حالا اما طبق گزارش پایگاه آمریکایی ان‌بی‌سی‌ نیوز، حزب دموکرات توانسته است در تحولی که به سونامی آبی (نماد حزب دموکرات) شهرت یافته، دست‌کم ۲۴۰ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا را به‌دست آورده و شکست سنگینی به هم‌حزبی‌های ترامپ تحمیل کند. آماری که طبق برخی پیش‌بینی‌ها تا ۲۸۵ کرسی نیز پیش خواهد رفت. علاوه‌بر این، توازن در مجلس سنا نیز با نتیجه ۵۴ به ۴۴ به سود دموکرات‌ها تغییر کرده است. شکست سنگین هم‌حزبی‌های ترامپ در انتخابات اما ابعاد نمادین و تاریخی دیگری هم دارد. به‌عنوان‌ مثال، دموکرات‌ها موفق به کسب یک کرسی سنا در کارولینای جنوبی شده‌اند؛ ایالتی که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف ۱۸ درصد در آن پیروز شده بود. آن‌ها همچنین یک کرسی سنا در تگزاس به دست آوردند؛ ایالتی که از سال ۱۹۹۴ تاکنون به هیچ نامزد دموکراتی در انتخابات سراسری‌ رأی‌ نداده بود. دموکرات‌ها حتی در کانزاس نیز موفق به پیروزی شدند؛ ایالتی که از سال ۱۹۳۲ تاکنون هیچ سناتور دموکراتی را انتخاب نکرده بود.

حامیان ترامپیسم: ما تمام شدیم!

تاکر کارلسون چهره رسانه‌ای و مفسر سیاسی برجسته آمریکایی که از مهم‌ترین حامیان ترامپیسم محسوب می‌شود و طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مجری برنامه گفت‌وگوی سیاسی شبانه «تاکر کارلسون تونایت» در شبکه فاکس‌نیوز بوده است، در تحلیل نتایج انتخابات می‌گوید: «جمهوری‌خواهان به‌طور کامل طرد شدند و البته، این طردشدن، در واقع طردِ ترامپ بود؛ بنابراین بدون هیچ‌گونه اغراق یا شماتتِ پیروزمندانه، می‌توان گفت که دیشب پایانِ دورانِ ترامپ رقم خورد. کار تمام است.» کار اما تنها به اذعان مهم‌ترین حامیان ترامپیسم محدود نشده است، جی‌دی ونس معاون اول ترامپ نیز طی توئیتی مفصل، به شکست سنگین جمهوری‌خواهان در سنا و کنگره واکنش نشان داده و در یک‌کلام، جنگ با ایران و قرارگرفتنِ آمریکا در کنار اسرائیل را عامل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه معرفی کرده است. این اعتراف از آن‌جهت مهم است که چند ماه قبل، همین فرد و رئیس خودشیفته‌اش در دالان توهمات خود، قصد داشتند با یک جنگ فشرده و کوتاه، جمهوری اسلامی را ساقط کرده و ایران را تجزیه کنند!

معاون ترامپ در این اعتراف با اشاره به استفاده‌اش از مدل‌های تحلیل داده برای پیش‌بینی نتایج انتخابات و تأکید این داده‌ها بر مشارکت نسبتاً خوب مردم آمریکا در انتخابات، نوشته است: «از باهوش‌ترین فرد داده‌ای که می‌شناسم پرسیدم، آیا این به معنای آن است که ما قرار است دنیا را شوکه کنیم؟ او به من گفت: «نه. ممکن است بهتر از آنچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، عمل کنیم. اما داده‌ها به ما می‌گویند که بسیاری از رأی‌‌دهندگان ترامپ‌/‌ونس در سال ۲۰۲۴ عصبانی هستند و قصد دارند به دیگران رأی‌ دهند. ‌رأی‌‌دهندگان ما در انتخابات شرکت می‌کنند، اما ممکن است به ما‌ رأی‌ ندهند.» خب، حالا این پیش‌بینی درست به نظر می‌رسد. رأی‌‌دهندگان ما واقعاً حضور داشتند. برای مثال، در فلوریدا، ‌رأی‌دهندگان ۹ امتیاز بیشتر از دموکرات‌ها جمهوری‌خواه بودند، فقط چند امتیاز کمتر از ۲۰۲۴. بدون شک جاهایی بود که می‌توانستیم در مورد میزان مشارکت بهتر عمل کنیم. اما مشکل اصلی، میزان مشارکت نیست. مشکل اصلی این است که بسیاری از افرادی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ/ونس ‌رأی‌ دادند، در سال ۲۰۲۶ به دموکرات‌ها ‌رأی ‌دادند.»

چهار دلیل شکست جمهوری‌خواهان

از زبان ونس

وی در ادامه می‌افزاید: «در‌مورد آنچه اتفاق افتاده و چرایی آن، اختلافات و بحث‌های زیادی وجود خواهد داشت. یکی از نظرسنجی‌هایی که واقعاً به او احترام می‌گذارم به من گفت که پیام‌های اقتصادی ما در آینده به‌اندازه کافی واضح نبوده است. مطمئنم که این درست است. او از رأی‌‌دهندگانی که ما را رها کرده بودند پرسید چه چیزی باعث می‌شود که دوباره به تیم ما بپیوندند. چهار پاسخ برتر که تقریباً همه پاسخ‌ها را تشکیل می‌دادند، عبارت بودند از ۱-پایان‌دادن به جنگ ۲-تمرکز بر هزینه‌های زندگی/تورم ۳- اولویت‌دادن به آمریکا ۴- تغییر رابطه ما با اسرائیل. رأی‌‌دهندگان ما حاضر شدند و چهار دلیل فوق، دلیل رأی بسیاری از آنها به دموکرات‌ها بود. این طبق گفته یک نظرسنجی است که نتایج را به‌خوبی نشان داد.» اعتراف رسمی معاون‌ اول رئیس‌جمهور آمریکا به لزوم تجدیدنظر در رابطه ‌با اسرائیل برای رأی‌‌آوری در انتخابات کنگره و سنا، امر ساده‌ای نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت. در سایه تحولات سال‌های اخیر پس از طوفان‌الاقصی در جامعه آمریکا اما ظاهراً گفتن چنین حرفی خیلی هم تابو به‌حساب نمی‌آید و جی‌دی ونس متوجه این واقعیت هست.

در این‌ باره، نظرسنجی‌های انجام‌شده و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد که پس از جنگ غزه شمار بیشتری از مردم آمریکا به جمع حامیان فلسطین پیوسته‌اند. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده است که نگاه‌ها به اسرائیل در بسیاری از کشورهای جهان رو به وخامت است. در ماه‌ آوریل، نظرسنجی مرکز پیو نشان داد که ۶۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند. این در‌حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۴۲ درصد بوده است. پیش‌ازاین، در تابستان امسال، شبکه سی‌ان‌ان در تحلیلی آماری افشا کرد که بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط مراکز مختلف، میزان «محبوبیت خالص» اسرائیل در بین مردم آمریکا به‌شدت افت داشته و همگی اعداد «منفی» را نشان می‌دهند. در این گزارش آمده بود که این کاهش محبوبیت می‌تواند موجب ظهور یک واقعیت سیاسی جدید شود، به‌گونه‌ای که به واسطه آن، شانس پیروزی نامزدهای مخالف اسرائیل در کرسی‌های کلیدی سنای آمریکا افزایش یابد. نظرسنجی گالوپ در ماه فوریه هم نشان داد که برای اولین‌بار، تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها با فلسطینی‌ها همدردی می‌کنند تا با اسرائیلی‌ها. این روندها به‌ویژه در میان افراد زیر ۳۰ سال مشهود است.

‌رد پای روشن ایران و محور مقاومت

در انتخابات آمریکا

مسئله اصلی اما در اعتراف ونس آنجاست که هر چهار پیشنهاد وی برای رأی‌‌آوری در جامعه آمریکا، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایران و مسائل مربوط به متحدان منطقه‌ای آن در محور مقاومت گره‌خورده است! تغییر نگاه مردم آمریکا به مسئله فلسطین، آن هم در سایه تبلیغات رسانه‌ای سنگین و مداوم بازوهای رسانه‌ای صهیونیست‌ها در ایالات متحده، هرگز یک تحول کم‌اهمیت یا جزئی محسوب نمی‌شود! راهبرد محور مقاومت در ایستادگی بر حق ملت مظلوم فلسطین، به‌روشنی توانسته است دیدگاه افکار عمومی غرب نسبت به موجودیت خطرناک و ضدبشری اسرائیل را تغییر دهد. رأی‌آوری چهره‌های مسلمان و مخالف اسرائیل در انتخابات سال‌های اخیر آمریکا، نمود روشنی از همین واقعیت اجتماعی در بطن جامعه آمریکاست. این مسئله در انتخابات اخیر نمود بیشتری داشته و به‌صورت واضح‌تری نگرانی صهیونیست‌ها و رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخته است. روزنامه عبری «معاریو» اخیراً در همین زمینه نوشته است: «حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ضربه‌ای سنگین متحمل شد؛ اما این نتایج می‌تواند پیامدهای بسیار مهمی نیز بر روابط میان آمریکا و اسرائیل داشته باشد. شماری از نامزدهای دموکرات وابسته به جناح ترقی‌خواه، از جمله مخالفان کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل و منتقدان سرسخت سیاست‌های این رژیم در نوار غزه، به کنگره راه

یافته‌اند!»

این روزنامه با اشاره به اینکه نتایج انتخابات بیانگر افزایش قدرت جریانی است که در پی تغییر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل است، می‌افزاید: «یکی از برجسته‌ترین تحولات در ایالت مین رخ داد؛ جایی که تروی جکسون، نامزد دموکرات در برابر سوزان کالینز، سناتور باسابقه جمهوری‌خواه به پیروزی رسید. کالینز از سال ۱۹۹۷ کرسی خود را در مجلس سنا در اختیار داشت. این سناتور که از حامیان قدیمی اسرائیل به شمار می‌رفت، پس از نزدیک به سه دهه حضور در واشنگتن، شکست خود را پذیرفت. جکسون که پیش‌تر ریاست مجلس سنای ایالتی را بر عهده داشت، در جریان کارزار انتخاباتی خود از توقف کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل حمایت کرده و مواضعی اتخاذ کرده بود که در زمره دیدگاه‌های جناح چپ حزب دموکرات قرار می‌گیرد.

همزمان با این تحولات، نامزدهای وابسته به جناح چپ ترقی‌خواه نیز در مجلس نمایندگان به موفقیت‌هایی دست یافتند. در نیویورک، دریالیز اوفیلا شِفِلیِر، کلر والدز و برد لندر انتخاب شدند که همگی از منتقدان اسرائیل هستند. لندر سیاستمداری یهودی است که پیش‌تر سمت ناظر مالی شهر نیویورک را بر عهده داشت. نیروهای امنیتی اسرائیل ماهِ گذشته، زمانی که او در کرانه باختری و در حال مشارکت در برداشت محصول زیتون همراه با فلسطینیان بود، وی را بازداشت کردند و پس از آن، روادید ورودش به اسرائیل لغو

شد.»

ترس اسرائیلی‌ها

از نفوذ تفکر مقاومت در آمریکا

این روزنامه اسرائیلی در ادامه می‌افزاید: «در ایالت کلرادو، میلات کِی‌روس پس از آنکه در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، دیانا دجت، نماینده باسابقه کنگره را شکست داد، به پیروزی رسید. در ایالت میشیگان نیز دونووان مک‌کینی پیروز شد و در پنسیلوانیا، کریس راب انتخاب شد تا به نخستین سوسیالیست دموکراتی تبدیل شود که نمایندگی فیلادلفیا در کنگره را بر عهده می‌گیرد. دست‌کم پنج نفر از نامزدهای پیروز به جنبش «سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA)» تعلق دارند؛ جنبشی که به انتقادهای شدید از سیاست‌های رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود. در نیوجرسی نیز آدم حموی، جراح پزشکی که در ارتش آمریکا خدمت کرده و مجروحان را در غزه درمان کرده است، انتخاب شد. حموی که مسلمان و مصری‌تبار است، خواستار توقف کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی شده و این رژیم را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرده است. او همچنین از حق بازگشت فلسطینیان حمایت می‌کند. پیروزی وی در حوزه انتخابیه دوازدهم، بر‌اساس پیش‌بینی‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس تأیید شده

است.» واقعیت این است که ابعاد نتایج ضداسرائیلی انتخابات کنگره و سنای آمریکا، بیش از این‌ها است و ما در بخش‌های بعدی گزارش بیشتر به آن خواهیم پرداخت. یک واقعیت مهم و غیرقابل‌انکار اما برای همگان اثبات شده است که این ایران و متحدانش هستند که نتایج انتخابات آمریکا را در ابعاد مختلف تعیین می‌کنند. صریح‌ترین کنایه در این مورد شاید همان توئیت پربازدید ساگر انجتی تحلیلگر و برنامه‌ساز معروف آمریکایی باشد که گفته است: تلاش برای تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر

شد!