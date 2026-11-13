خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: یکپارچه‌سازی پوشش کارکنان مخابرات ایران در سراسر کشور در حال اجراست.

مهندس نبی‌الله شمسی‌فر، در جریان برپایی دومین مانور سراسری زیباسازی و آراستگی محیط کار، افزود: محیط کار منظم، پاکیزه و استاندارد، علاوه بر افزایش نشاط، انگیزه و بهره‌وری کارکنان، موجب تقویت هویت بصری سازمان و ایجاد اعتماد و افزایش رضایتمندی مراجعان و مشترکان خواهد شد.

مهندس شمسی‌فر در دومین مانور سراسری زیباسازی و آراستگی در مخابرات منطقه لرستان با حضور مسئولان واحدهای تابعه با اشاره به اهمیت اجرای این مانور اظهار داشت: آراستگی محیط کار صرفاً به نظافت و زیباسازی فضاهای اداری محدود نمی‌شود، بلکه بیانگر نظم سازمانی، انضباط کاری، مسئولیت‌پذیری و احترام به کارکنان و مشتریان است.

وی افزود: دومین مانور سراسری زیباسازی و آراستگی با هدف اجرای اثربخش نظام 5S، ساماندهی فضاهای اداری و فنی، بهسازی و زیباسازی مراکز مخابراتی، صیانت از تجهیزات و دارایی‌های سازمانی و همچنین یکپارچه‌سازی پوشش کارکنان در سراسر کشور در حال اجراست. شمسی‌فر با اشاره به اهمیت استمرار اقدامات زیباسازی و آراستگی در مراکز و ساختمان‌های مخابرات استان گفت: هدف از اجرای این طرح؛ ارائه تصویر شایسته، حرفه‌ای و منسجم از شرکت مخابرات ایران است که باید با برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و مشارکت همکاران، آراستگی و تلاش جهادی در ارائه خدمت به مردم را از حالت اقدام مناسبتی به فرهنگ پایدار سازمانی تبدیل کنیم.