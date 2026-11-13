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کد خبر: ۳۴۱۹۹۷
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۱
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تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیست و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در سالن جلسات شهید مردانی استانداری برگزار شد.
حسن شمسی‌پور دهکردی گفت: در این جلسه موضوع مربوط به ۴ واحد (۲ طرح در بخش کشاورزی و ۲ طرح در بخش صنعت) مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: بررسی مشکلات مالی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، زیرساختی و اداری واحدهای تولیدی، تسهیل امور واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی آن‌ها، تصمیم‌گیری برای استمهال، تقسیط یا بخشودگی جرائم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای طبق مقررات، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری به مراجع ذی‌صلاح، تعیین تکلیف واحدهای تملیکی یا تعطیل‌شده با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد از سوی دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین مواردی بود که در بیست و چهارمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری پیگیری شد.

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