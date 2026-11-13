تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیست و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در سالن جلسات شهید مردانی استانداری برگزار شد.

حسن شمسی‌پور دهکردی گفت: در این جلسه موضوع مربوط به ۴ واحد (۲ طرح در بخش کشاورزی و ۲ طرح در بخش صنعت) مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: بررسی مشکلات مالی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، زیرساختی و اداری واحدهای تولیدی، تسهیل امور واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی آن‌ها، تصمیم‌گیری برای استمهال، تقسیط یا بخشودگی جرائم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای طبق مقررات، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری به مراجع ذی‌صلاح، تعیین تکلیف واحدهای تملیکی یا تعطیل‌شده با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد از سوی دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین مواردی بود که در بیست و چهارمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری پیگیری شد.