زهره مظفری*

در راستای ارتقای سطح نظارت بر کیفیت آب شرب و افزایش توانمندی‌های فنی و تخصصی آزمایشگاه کنترل کیفیت آب، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی با هدف توسعه دامنه آزمون‌ها، افزایش دقت اندازه‌گیری و شناسایی آلاینده‌های شیمیایی و زیست‌محیطی به این مجموعه افزوده شده است.

یکی از اقدامات مهم در این زمینه، خرید و راه‌اندازی دستگاه جذب اتمی (Atomic Absorption Spectrophotometer) با هدف ارتقای توان آزمایشگاه در اندازه‌گیری و پایش فلزات سنگین و عناصر معدنی در منابع آب، آب تصفیه‌شده و شبکه توزیع است. بهره‌گیری از این دستگاه امکان اندازه‌گیری دقیق‌تر عناصری نظیر سرب، کادمیوم، مس، روی، آهن و سایر فلزات موردنظر را فراهم کرده و نقش مهمی در شناسایی و کنترل آلاینده‌های بالقوه مخاطره‌آمیز برای سلامت مصرف‌کنندگان دارد.

همچنین در راستای توسعه ظرفیت آزمایشگاه برای شناسایی آلاینده‌های آلی و ترکیبات شیمیایی خطرناک، دتکتور ECD (آشکارساز جذب الکترونی) به تجهیزات تخصصی آزمایشگاه اضافه شده است. این آشکارساز، به‌ویژه در ترکیب با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، قابلیت شناسایی و اندازه‌گیری گروهی از ترکیبات آلی‌هالوژنه، برخی سموم و آفت‌کش‌ها و ترکیباتی با قابلیت جذب الکترونی بالا را فراهم می‌کند. از جمله زمینه‌های مهم کاربرد این فناوری، پایش و اندازه‌گیری تری‌‌هالومتان‌ها (THMs) به‌عنوان یکی از گروه‌های مهم محصولات جانبی فرآیند گندزدایی آب با کلر است. پایش این ترکیبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تشکیل آن‌ها در اثر واکنش کلر با برخی مواد آلی طبیعی موجود در آب اتفاق می‌افتد و کنترل غلظت آن‌ها از جنبه حفاظت از سلامت عمومی و اطمینان از کیفیت آب شرب اهمیت دارد.

این اقدامات در کنار ارتقای تجهیزات موجود، موجب توسعه توان تخصصی آزمایشگاه در شناسایی طیف گسترده‌تری از آلاینده‌ها، افزایش قابلیت اطمینان نتایج آزمون‌ها و تقویت نظام پایش و کنترل کیفیت آب خواهد شد.

بی‌تردید توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اندازه‌گیری، علاوه‌بر ارتقای سطح نظارت بر منابع و شبکه توزیع آب، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و بموقع مدیران و کارشناسان را برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی و صیانت از سلامت شهروندان فراهم می‌کند.

ارتقای تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت آب، سرمایه‌گذاری در مسیر سلامت عمومی، تضمین کیفیت آب شرب و افزایش اطمینان شهروندان به خدمات تأمین آب سالم و بهداشتی است.

* مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شیراز