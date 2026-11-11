هشدار درباره شیوع پوکی استخوان

عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران درباره شیوع پوکی استخوان هشدار داد، بیماری خاموشی که با غربالگری و تغذیه قابل پیشگیری است.

عبدالرسول صداقت، متخصص رادیولوژی و عضو هیئت‌مدیره انجمن رادیولوژی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه پوکی استخوان مشکلی فراگیر در تمام جوامع است، اظهار داشت: بیشترین میزان بروز این بیماری در زنان پس از آغاز دوره یائسگی (منوپوز) دیده می‌شود؛ چرا که تغییرات هورمونی در این دوران منجر به کاهش ذخایر کلسیم در بافت استخوانی و در نهایت افت مقاومت استخوان‌ها خواهد شد.

ضرورت سنجش تراکم استخوان در سنین یائسگی

صداقت با اشاره به اینکه بانوان در مواجهه با علائمی نظیر گرگرفتگی در ابتدای دوره یائسگی باید مراقبت‌های پزشکی را جدی بگیرند، افزود: پزشکان معالج معمولاً در کنار درمان‌های علامتی، ارزیابی سطح تراکم استخوان را تجویز می‌کنند. این سنجش دقیق در مراکز رادیولوژی انجام می‌شود و براساس معیارهای تشخیصی نظیر شاخص تی‌اسکور (T-score) وضعیت بیمار مشخص می‌گردد؛ به‌طوری که اگر این شاخص از منفی 2 پایین‌تر باشد، درمان‌های اختصاصی و دارویی برای پیشگیری از آسیب‌های بیشتر آغاز می‌شود.

این متخصص رادیولوژی بر اصلاح رژیم غذایی هم در زنان و هم در مردان تأکید کرد و گفت: تأمین کلسیم الزاماً نیازمند هزینه‌های سنگین نیست؛ استفاده از لبنیات به‌ویژه فراورده‌های غنی و در دسترسی چون «کشک» که در بسیاری از مناطق کشور از جمله زیست‌بوم‌های عشایری مصرف سنتی دارد، یک منبع فوق‌العاده و در دسترس برای تأمین کلسیم است. عموم مردم می‌توانند با آگاهی از منابع غذایی حاوی کلسیم، این مواد را در سبد غذایی روزانه خود بگنجانند.

زندگی دیجیتال و بحران کم‌تحرکی در جامعه

عضو هیئت‌مدیره انجمن رادیولوژی ایران با ابراز نگرانی از کم‌توجهی به فعالیت بدنی در کشور تصریح کرد: متأسفانه وابستگی مفرط به فناوری، کامپیوترها و زندگی ماشینی، تحرک جامعه را به حداقل رسانده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مردم مسیرهای روزانه، پیاده‌روی تا ایستگاه‌های مترو و اتوبوس و استفاده از حمل‌ونقل عمومی را به‌عنوان یک ضرورت سلامتی در برنامه خود دارند، در کشور ما فرهنگ پیاده‌روی روزانه بسیار کمرنگ شده است.

بیماری‌های زمینه‌ای و داروهای تسریع‌کننده پوکی استخوان

صداقت در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل ژنتیکی و زمینه‌ای اشاره کرد و گفت: بیماران مبتلا به تالاسمی و کم‌خونی‌های مزمن که گلبول‌های قرمز خون در آنها طول عمر کوتاه‌تری دارد، مستعد ابتلا به پوکی استخوان زودرس هستند. همچنین بیمارانی که بنا به ضرورت درمان ناچار به مصرف طولانی‌مدت داروهای کورتونی (استروئیدها) هستند، در معرض خطر جدی تضعیف بافت استخوانی قرار دارند و باید تحت پایش مستمر قرار گیرند.

هزینه‌های گزاف شکستگی‌های استخوانی و لزوم پیشگیری

وی با تشریح عوارض تأخیر در تشخیص پوکی استخوان هشدار داد: استخوان‌های فرد مبتلا به قدری شکننده و آسیب‌پذیر می‌شوند که حتی با یک ضربه خفیف یا تروماهای جزئی که برای افراد عادی مشکلی ایجاد نمی‌کند، دچار شکستگی می‌گردد. هرگاه با شکستگی ناشی از ضربه بسیار کوچک مواجه می‌شویم، باید بلافاصله احتمال پوکی استخوان مدنظر قرار گیرد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن رادیولوژی ایران در پایان خاطرنشان کرد: شکستگی‌هایی نظیر شکستگی گردن، استخوان ران، بار مالی و روانی فوق‌العاده سنگینی را شامل هزینه‌های جراحی، فیزیوتراپی و مراقبت‌های طولانی‌مدت خانگی به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌کند. به جز دوره یائسگی بانوان که نیازمند توجهات ویژه پزشکی است، عموم مردم اعم از زنان و مردان می‌توانند با ترکیب «تغذیه سرشار از کلسیم»، «ورزش و فعالیت منظم بدنی» و «بهره‌مندی کافی از نور آفتاب»، خطر ابتلا به این بیماری را به حداقل برسانند.