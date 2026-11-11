علت مخفی ماندن قبر حضرت زهرا‌(س)

فلسفه اصلی مخفی بودن قبر حضرت زهرا‌(س) به وقایع و حوادث بعد از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) مربوط می شود.

در این زمینه نقل شده است که حضرت زهرا(س)زمانی که وقت رحلتشان نزدیک شد و در بستر به حالت احتضار به سر می‌بردند، حضرت علی‌(ع) بر بالای بسترشان آمدند و بعد از صحبت‌هایی که با همدیگر کردند، حضرت فاطمه(س) اجازه خواستند تا چند وصیّت به همسرشان کنند.(1)

از جمله وصایای حضرت این بود که فرمودند: ای پسرعمو! اگر تا چند ساعت دیگر از دنیا رفتم، جنازه‌ام را شبانه تشییع کن و مراسم تشییع مرا اعم از غسل و کفن و نماز خواندن و دفن کردن باید در محیطی مخفی و پنهان انجام دهید و فقط به کسانی اجازه در تشییع دهید که ظلم و جفا نسبت به من روا نداشته‌اند.

حال بحث در این است که علّت اجازه ندادن حضرت زهرا در مراسم تشییع ایشان بیانگر چیست؟

یقیناً حضرت با این کارشان می‌خواستند بار دیگر همانند جریان فدک مبارزه جدیدی را با وصیّت‌نامه سیاسی خویش شروع کنند که ضربه سهمگینی به حکومت وقت وارد سازند. (2)

شیخ صدوق در علت دفن شبانه آن حضرت مى‌نویسد:

وقتی از امام صادق (ع) درباره مخفی بودن قبر حضرت سوال شده، فرمود: «لِأَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لا یُصَلِّیَ عَلَیْهَا رِجَالٌ {الرَّجُلانِ}؛ حضرت فاطمه(س) وصیت کرده بود تا در شب، وى را دفن کنند تا آن دو نفر، بر جنازه آن حضرت نماز نخوانند.» (3) با این اقدام حضرت زهرا(س)، برای مردم آن زمان و زمان‌های آینده روشن می‌شود که حضرت نسبت به افرادی که حق آن حضرت و امام علی(ع) را غصب کردند، غضبناک و ناراحت بودند؛ ناراحتی‌ای که رسول اکرم(ص) درباره آن فرمود: «به يقين خداوند با خشم فاطمه به خشم مى‏‌آيد و با خشنودى او خشنود

مى‌‏شود.»(4) این موجب بیداری افکار عمومی و شناخت مسیر حق برای مسلمانان در همه زمان‌ها می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. حجه‌اللّه النجفی الرضوی الامیری، احتجاج الزهرا فاطمه، ص210.

2. خشاوی، شهین، زندگانی سیاسی حضرت زهرا(س)، ص 280.

3. صدوق، أبو جعفر محمد، علل الشرایع، ج 1، ص185.

4. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 43، ص 320.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی