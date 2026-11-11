عطر حضور شهید گمنام در فضای معنوی دبیرستان دخترانه قدسیه اسالم

تالش- خبرنگار کیهان:

مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور فرماندار شهرستان تالش، مسئولان محلی و جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان در دبیرستان دخترانه قدسیه اسالم برگزار شد.

مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور رضا جمشیدی‌ سه‌ساری فرماندار تالش، بخشدار و شهردار اسالم و امام جمعه بخش اسالم در دبیرستان دخترانه قدسیه برگزار شد. در این آیین معنوی، فضای مدرسه با عطر ایثار و شهادت آکنده شد و دانش‌آموزان و حاضران با استقبال از پیکر مطهر این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های بلند شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت تجدید پیمان کردند. حضور پیکر مطهر شهید گمنام در جمع دانش‌آموزان، جلوه‌ای ماندگار از پیوند نسل امروز با نسل حماسه و فداکاری و یادآور این حقیقت بود که نام و راه شهیدان، چراغ روشن عزت، ایمان و آزادگی ایران اسلامی است.