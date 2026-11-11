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کد خبر: ۳۴۱۹۷۴
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
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تأکید فرماندار تالش بر ارتقای کیفیت نان صیانت از سلامت مردم و نظارت مستمر بر بازار

تالش- خبرنگار کیهان:
 فرماندار تالش با قدردانی از تلاش نانوایان و فعالان حوزه تولید و عرضه نان، بر ضرورت ارتقای کیفیت و رعایت وزن استاندارد نان، تأمین آرد باکیفیت، تقویت نظارت‌های بهداشتی و تأمین پایدار کالاهای اساسی تأکید کرد.
رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، در جلسه مشترک کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار شهرستان، با قدردانی از زحمات نانوایان و تلاشگران عرصه تأمین و توزیع نان، عنوان کرد: نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سفره مردم، از جایگاه ویژه‌ای در امنیت غذایی و سلامت جامعه برخوردار است و ارتقای مستمر کیفیت آن باید در اولویت برنامه‌های نظارتی و اجرایی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از آرد باکیفیت و رعایت وزن استاندارد نان، افزود: هدف اصلی، فراهم‌کردن زمینه عرضه نانی باکیفیت، سالم و متناسب با انتظار مردم است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های مسئول، تأمین‌کنندگان آرد و نانوایان است. فرماندار تالش همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های تخصصی برای فعالان حوزه نانوایی، رعایت کامل اصول بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی تأکید کرد و خواستار توجه جدی به ارتقای مهارت‌ها و بهبود فرآیند تولید نان شد. جمشیدی سه‌ساری با اشاره به اهمیت استمرار خدمات‌رسانی نانوایی‌ها، بر لزوم مدیریت و هماهنگی در ایام فعالیت، پرهیز از تعطیلی‌های خودسرانه و اطلاع‌رسانی مناسب در صورت بروز مشکلات تأکید کرد و افزود: کارگروه آرد و نان باید با بررسی مستمر عملکرد واحدها، ضمن حمایت از نانوایان قانون‌مدار، با موارد تخلف احتمالی در چارچوب ضوابط و مقررات برخورد کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی را از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان دانست و تصریح کرد: نظارت مستمر بر بازار، رصد وضعیت عرضه و قیمت کالاها و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های شهروندان باید با جدیت دنبال شود. فرماندار تالش خاطرنشان کرد: آرامش بازار و رضایتمندی مردم با نظارت میدانی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی بموقع به مطالبات شهروندان محقق می‌شود و همه دستگاه‌های مسئول باید در این مسیر با احساس مسئولیت و تعامل بیشتر ایفای نقش کنند. وی در پایان، بر تداوم بازرسی‌ها، شناسایی و رفع موانع موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی اعضای کارگروه در اجرای مصوبات و پیگیری مستمر مطالبات شهروندان شد.

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