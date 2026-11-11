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کد خبر: ۳۴۱۹۷۳
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
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فرماندار تالش: راهیان نور حلقه پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است

تالش- خبرنگار کیهان:
 ستاد راهیان نور شهرستان تالش به ریاست رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش و با حضور اعضای شورای تأمین، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست فرماندار تالش با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان داشت: راهیان نور فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها، جانفشانی‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دفاع از کیان ایران اسلامی است. وی افزود: انتقال ارزش‌های دفاع‌مقدس به نسل‌های آینده، نقش مهمی در تقویت هویت ملی، روحیه مسئولیت‌پذیری و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد و همه دستگاه‌های اجرایی باید در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های راهیان نور مشارکت و همکاری کنند. در ادامه این نشست، هماهنگی‌های لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های اعزام کاروان‌های راهیان نور شهرستان تالش مورد بررسی قرار گرفت.

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