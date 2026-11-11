بوشهر- خبرنگار کیهان:

حسین معینی مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار ان از آغاز اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: با همکاری سپاه امام صادق علیه‌السلام و اداره کل آموزش‌وپرورش استان بوشهر ۵ هزار دانش‌آموزان دختر و پسر از استان بوشهر در قالب اردوهای راهیان نور به سرزمین‌های عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

سرهنگ معینی با اشاره برنامه‌های این اردوها افزود: اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی استان بوشهر از ۱۳ آبان با شعار «از تبار رئیسعلی، هم‌عهد هستیم با ولی» آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت. و در این اردوها دانش‌آموزان از یادمان‌های شهدای شرق کارون، شلمچه، هویزه، موزه دفاع‌مقدس خرمشهر، دشت ذوالفقاری، علقمه و مزار سردار شهید علیرضا تنگسیری، بازدید و زیارت خواهند کرد.

حسین معینی گفت: اردوی راهیان نور، بازخوانی و احیای فرهنگ حماسه و ایثارگری ملتی است که با تمسک مطلق به نیروی الهی و پیروی محض از ولایت فقیه توانستند صادرکننده فرهنگ مقاومت و ما می‌توانیم در جای‌جای جهان باشند. و این را در دفاع‌مقدس اول ، دوم و سوم به تمام دنیا نشان دادند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مظلوم میناب، هدف از برگزاری اردوی راهیان نور دانش‌آموزی را مقابله با جنگ نرم دشمن، از طریق الگودهی و معرفی جلوه‌های عینی ایثار، مقاومت و شهادت دانست و اضافه کرد: برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است تا در این اردوها، زمینه‌ای برای گسترش روحیه انقلابی و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان استان فراهم شود.

وی همچنین ضمن اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان بوشهر در سال جاری با شعار بوشهر پرچم‌دار حماسه‌های نخست، تصریح کرد: روایت ایثار و شهادت نوجوانان کشور از سوی راویان دفاع مقدس بیان می‌شود تا نسل جدید انقلاب با میراث ارزشمند شهیدان نوجوان آشنا شوند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با برگزاری اردوهای راهیان نور، دانش‌آموزان در اردوهای راهیان پیشرفت و امید نیز شرکت خواهند کرد.