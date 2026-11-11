همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از برنامه‌ریزی برای جذب بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید با ایجاد شهرک صنایع معدنی در استان خبر داد و گفت: این شهرک با هدف توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی، جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن احداث می‌شود.

مسلم مروجی‌فرد در جلسه بررسی روند ایجاد شهرک صنایع معدنی استان، از تصویب ایجاد مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور در همدان خبر داد و اظهار کرد: فعالیت این مرکز با راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی معدنی آغاز خواهد شد و زمینه مشارکت مهندسان و متخصصان معدن استان در فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی فراهم می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر دو مرکز تحقیقات معدنی در کشور، در استان‌های البرز و یزد فعالیت دارند که در زمینه آموزش‌های تخصصی، بررسی طرح‌های پایلوت فرآوری و تحقیقات معدنی خدمات ارائه می‌کنند.

مروجی فرد با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان تصریح کرد: همدان بیش از ۳۰۰ پروانه معدنی و بیش از ۲۰۰ محدوده فعال اکتشافی دارد و با توجه به حجم فعالیت‌های معدنی، راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی می‌تواند علاوه‌بر کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی، زمینه اشتغال مهندسان معدن و ایجاد درآمد پایدار را فراهم کند. وی ادامه داد: مجموعه ایمیدرو تنها در سال گذشته بیش از ۲۳ تا ۲۴ میلیارد تومان برای انجام آزمایش‌های معدنی هزینه کرده است و برآورد می‌شود گردش مالی سالانه آزمایشگاه معدنی در استان به بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان برسد.

مدیرکل صمت همدان با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری گفت: هدف از ایجاد شهرک صنایع معدنی، تنها فرآوری مواد استخراج‌شده در استان نیست، بلکه برنامه‌ریزی شده مواد معدنی سایر استان‌ها نیز برای فرآوری به همدان منتقل شوند؛ موضوعی که می‌تواند جایگاه استان را در زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور ارتقا دهد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز از پیش‌بینی ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث شهرک صنایع معدنی خبر داد و گفت: این طرح که چندین سال در دستور کار استان قرار داشت، با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی بخش معدن و پیگیری‌های انجام‌شده وارد مرحله اجرایی شده است.

مصطفی حقیقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های شهرک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، انعقاد قرارداد ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تأمین برق موردنیاز شهرک است که براساس آن، احداث یک پست اختصاصی برق ۶۳ به ۲۰ کیلوولت با مشارکت وزارت نیرو و وزارت صمت پیش‌بینی شده است.

وی درباره تأمین آب موردنیاز این مجموعه نیز افزود: استفاده از پساب شهری همدان و انتقال آن از طریق خط فرعی به شهرک در دستور کار قرار گرفته و آب شرب موردنیاز نیز با پیگیری مسئولان استان و وزارت نیرو تأمین شده است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان با بیان اینکه مجوزهای لازم برای ایجاد این شهرک اخذ شده است، تصریح کرد: مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان و مجوز بی‌نام صادر شده و تغییر کاربری زمین نیز براساس تبصره ماده یک انجام گرفته است.