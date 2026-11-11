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کد خبر: ۳۴۱۹۷۰
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
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معاون اقتصادی استاندار لرستان:

صدور مجوز مرز هوایی فرودگاه شهدای خرم‌آباد موجب رونق سرمایه‌گذاری، تجارت و گردشگری می‌شود

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: مجوز مرز هوایی و بین‌المللی فرودگاه شهدای خرم‌آباد صادر شد که نقش بسیار مهم در توسعه همه‌جانبه استان دارد و موجب رونق سرمایه‌گذاری، صادرات- واردات- گردشگری و رونق اشتغال می‌شود.
مهندس امید امیدی شاه‌آباد این موفقیت را حاصل پیگیری‌های مستمر مهندس شاهرخی استاندار لرستان و سایر مسئولان استان- سطح ملی و وزارت کشور برشمرد و افزود: اهمیت این مجوز از آن جهت است که دسترسی لرستان به بازارهای ملی و بین‌المللی را تسهیل و هزینه و زمان مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد. در واقع، فرودگاه خرم‌آباد می‌تواند به حلقه‌ای مهم در زنجیره لجستیک و تجارت استان تبدیل شود.
امیدی شاه‌آباد اظهار داشت: این ظرفیت در حوزه صادرات و واردات به‌ویژه محصولات کشاورزی و فسادپذیر، دارو، صنایع‌دستی، کالاهای با ارزش افزوده بالا اهمیت دارد و می‌تواند امکان دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان و تجار لرستانی و برخی استان‌های همجوار به بازارهای هدف خارجی را فراهم کند.
وی اضافه کرد: برقراری پروازهای بین‌المللی، زمینه توسعه گردشگری، افزایش ورود گردشگران خارجی، تسهیل سفرهای زیارتی و تجاری، تقویت ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: از منظر سرمایه‌گذاری نیز، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل هوایی یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش جذابیت یک منطقه برای سرمایه‌گذاران است. بنابراین این مجوز می‌تواند در کنار ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و سایر زیرساخت‌های استان، به تقویت محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه منجر شود.
امیدی خاطرنشان کرد: برای شکوفایی ظرفیت های منطقه؛ باید بدون فوت وقت ،زیرساخت‌های گمرکی، کارگو هوایی، سردخانه، انبار، خدمات لجستیکی و حمل بار هوایی توسعه پیدا کند و با شناسایی بازارهای هدف، زمینه فعالیت اقتصادی و تجاری فرودگاه فراهم شود.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان این است که فرودگاه خرم‌آباد صرفاً فرودگاه مسافری نباشد، بلکه به دروازه تجاری، صادراتی، گردشگری و سرمایه‌گذاری لرستان و غرب کشور تبدیل شود، گفت: اگر این ظرفیت به‌درستی فعال شود، می‌تواند در افزایش صادرات، کاهش هزینه مبادلات، رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش افزوده تولیدات استان نقش‌آفرینی کند.

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