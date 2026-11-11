اجرای برنامه گروه همیار محلی در شهر هفشجان

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی محله‌محور و اجرای طرح «سلام محله»، برنامه گروه همیار محلی با هدف تقویت مشارکت اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های محلی، افزایش تعاملات اجتماعی و جلب همکاری مردم در شهر هفشجان برگزار شد.

در این برنامه که با استقبال بی نظیر بانوان محله همراه بود، ضمن تبیین نقش گروه‌های همیار در ارتقای سلامت اجتماعی، بر اهمیت مشارکت داوطلبانه شهروندان، شناسایی نیازهای محله و اجرای فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی متناسب با ظرفیت‌های محلی تأکید

شد.