شهرکرد- خبرنگار کیهان:

جلسه هم‌اندیشی برنامه‌های رسانه‌ای اقشار بسیج استان چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد.

سرهنگ پاسدار عبدالله جمشیدی مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصان استان گفت: نشست هم‌اندیشی مدیران اقشار تخصصی بسیج معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمر‌بنی‌هاشم(ع) استان با محوریت سوژه‌یابی در شهرکرد برگزار شد.

وی افزود: در این نشست مصادیق سوژه‌های الگومحور، عرصه‌محور و جغرافیامحور تبیین گردید. جمشیدی خاطرنشان کرد: سوژه‌های منتخب اقشار بسیج برای تولید محتوای فاخر و گفت‌وگوهای خبری به مناسبت هفته بسیج با همکاری معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.