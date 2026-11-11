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کد خبر: ۳۴۱۹۶۶
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
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هم‌اندیشی برنامه‌های سوژه‌محور هفته بسیج در شهرکرد بام ایران

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
جلسه هم‌اندیشی برنامه‌های رسانه‌ای اقشار بسیج استان چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد.
سرهنگ پاسدار عبدالله جمشیدی مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصان استان گفت: نشست هم‌اندیشی مدیران اقشار تخصصی بسیج معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمر‌بنی‌هاشم(ع) استان با محوریت سوژه‌یابی در شهرکرد برگزار شد.
وی افزود: در این نشست مصادیق سوژه‌های الگومحور، عرصه‌محور و جغرافیامحور تبیین گردید. جمشیدی خاطرنشان کرد: سوژه‌های منتخب اقشار بسیج برای تولید محتوای فاخر و گفت‌وگوهای خبری به مناسبت هفته بسیج با همکاری معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

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