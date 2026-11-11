سرویس خارجی-

جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق در بیانیه‌ای ضمن اعلام پایبندی به مسیر رهبر شهید انقلاب و عهد با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، از تداوم مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و با تأکید بر ضرورت خون‌خواهی شهدای مقاومت، دشمنان را به انتقامی سخت تهدید کرد.

ایران و عراق، فراتر از همسایگی جغرافیایی و مناسبات رسمی سیاسی، از پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی عمیقی برخوردارند که در طول قرن‌ها و با وجود فراز و نشیب‌های سیاسی، جنگ و اختلافات میان دولت‌ها، میان دو ملت استمرار یافته است. اشتراکات فرهنگی و تاریخی مناطق مرزی، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و رفت‌وآمد گسترده زائران میان دو کشور، بخشی از واقعیت این ارتباط دیرینه است. آیین پیاده‌روی اربعین، که در آن میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف به میزبانی مردم عراق راهی کربلا می‌شوند و بخش بزرگی از زائران خارجی آن را ایرانیان تشکیل می‌دهند، یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این پیوند مردمی است؛ به‌گونه‌ای که کمیته بین‌الدولی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو نیز در سال ۲۰۱۹، میزبانی و خدمات‌رسانی به زائران اربعین را به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس عراق مورد بررسی و ثبت قرار داد و بر نقش آن در نزدیکی فرهنگ‌ها و ملت‌ها تأکید کرد. در چنین بستری، روابط جریان‌های سیاسی و مقاومت در دو کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحولات مربوط به آینده مقاومت در عراق، به‌ویژه در برابر فشارهای آمریکا برای محدودسازی نقش گروه‌های مسلح، صرفاً موضوعی در چارچوب معادلات سیاسی بغداد نیست، بلکه با بخشی از مناسبات و پیوندهای گسترده میان دو ملت نیز ارتباط پیدا می‌کند.

جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق با تبریک پیروزی‌های امت اسلامی بر دشمن صهیونیستی-آمریکایی، بر تداوم مسیر مقاومت و پایبندی به عهد خود با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و هشدار داد که دشمنان پس از تحمل شکست، طعم ذلت و فروپاشی را نیز خواهند چشید و باید منتظر خون‌خواهی فرزندان شهید امام خامنه‌ای باشند، انتقامی که به گفته این جنبش، ورود آنان به جهنم را سرعت خواهد بخشید. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از شبکه المنار، النجباء در بیانیه‌ای با اشاره به خون شهید سیدعلی خامنه‌ای، فرماندهان مقاومت، کودکان و غیرنظامیان بی‌گناه، تأکید کرد که خون شهدا‌ گریبان جنایتکاران را خواهد گرفت و به کابوس شبانه و هراس روزانه آنان تبدیل شده است. این جنبش همچنین با تأکید بر مفاد پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای درباره وحدت جبهه‌ها و پایداری مقاومت اسلامی در کشورهای مختلف، اعلام کرد که در مسیر رهبر شهید و آرمان‌های مقاومت، عزت، کرامت و آزادگی ثابت‌قدم خواهد ماند و برای مواجهه با تحولات پیش‌رو آمادگی کامل دارد. النجباء در پایان با اشاره به وضعیت کنونی جبهه مقاومت، تصریح کرد که به لطف الهی و برکت خون شهدا، این جبهه در بهترین شرایط قرار دارد و هیچ فتنه و توطئه‌ای نمی‌تواند آن را متزلزل کند.

حمایت کتائب حزب‌الله از ایران در صورت جنگ

همچنین گردان‌های حزب‌الله عراق، که از گروه‌های شناخته‌شده مقاومت این کشور است، به طور رسمی اعلام کرد که ایران «سپر امت» است و در صورت وقوع جنگ، بار دیگر در کنار آن خواهد ایستاد. این گروه همچنین تأکید کرد که تا آخرین نفس از یمن و لبنان نیز پشتیبانی خواهد کرد.

هشدار درباره طرح آمریکا

همچنین، محمد البیاتی، نماینده سابق پارلمان عراق، با انتقاد از حمایت برخی احزاب سیاسی از طرح موسوم به «انحصار سلاح در دست دولت»، هشدار داد که هدف پروژه آمریکا صرفاً پایان دادن به نقش گروه‌های مقاومت نیست، بلکه این طرح نیروهای بسیج مردمی عراق را نیز که در شکست تروریسم داعش نقش اساسی داشتند، هدف قرار داده است. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری المعلومه، البیاتی با یادآوری ترور ابومهدی المهندس و سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی پس از پیروزی بر داعش، گفت آمریکا در برابر هر نیرویی که با پروژه‌های این کشور مقابله کند، موضع خصمانه می‌گیرد و از ابزارهای مختلف برای خلع سلاح مقاومت و نیروهای ایستادگی‌کننده در برابر تروریسم و رژیم صهیونیستی استفاده می‌کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر منابع آگاه عراقی در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید از هشدارهای صریح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با حضور توماس باراک، فرستاده ویژه واشنگتن در امور عراق، درباره پرونده انحصار سلاح خبر داده بودند. به گفته این منابع، ترامپ از دولت عراق خواسته است از مرحله تعهدات سیاسی عبور کرده و اقدامات عملی و ملموسی را برای پایان دادن به حضور سلاح خارج از نهادهای رسمی این کشور انجام دهد.