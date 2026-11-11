نشست دو روزة مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا با هدف دستیابی به آتش‌بس و توافق بر سر تضمین‌های امنیتی بدون نتیجه در امارات به کار خود پایان داد.

همان طور که انتظار می‌رفت مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا که طی دو نوبت روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پشت درهای بسته در ابوظبی امارات برگزار شد بدون دستیابی به هیچ نتیجه ملموسی به کار خود پایان داد و بدین ترتیب جنگ اوکراین همچنان ادامه خواهد یافت. به نوشته رسانه‌های روسی نشست روز چهارشنبه برخلاف مذاکرات روز نخست که حدود چهار ساعت و نیم به طول انجامید، در مدت کمتر از دو ساعت به پایان رسید. منابع خبری دولتی روسیه همچون تاس و ریانووستی تأکید دارند که حل‌وفصل وضعیت اوکراین تنها یکی از موارد دستور کار بود؛ طرفین عمدتاً بر شکل‌دهی به یک ساختار امنیتی جدید در اروپا تمرکز داشتند.

روزنامه انگلیسی تلگراف پس از پایان مذاکرات نوشت اوکراین پیشنهاد جدید واشنگتن برای بازنگری در مرزهای مناطق دونتسک و لوهانسک را که می‌توانست زمینه‌ساز دستیابی به توافق صلح با روسیه شود، نپذیرفته است. بر اساس طرح پیشنهادی واشنگتن، مرزهای اداری مناطق دونتسک و لوهانسک به‌گونه‌ای بازنگری می‌شد که روسیه بتواند کنترل کامل بر منطقه دونباس را اعلام کند، بدون آنکه نیروهای اوکراینی مجبور به واگذاری شهرهایی شوند که همچنان در اختیار دارند. براساس این گزارش، این پیشنهاد با هدف عبور از بن‌بست مذاکرات بر سر مسائل سرزمینی ارائه شده بود زیرا مسکو خواستار واگذاری حدود پنج هزار کیلومتر مربع از مناطق دونتسک و لوهانسک است که ارتش روسیه تاکنون موفق به تصرف آنها نشده است. به گزارش ایرنا تلگراف به نقل از یک منبع اوکراینی نزدیک به روند مذاکرات نوشت: هیئت این کشور هرگز امتیازدهی درباره سرزمین‌های تحت کنترل روسیه را بررسی نکرده و اوکراین چنین وضعیتی را در عمل و از نظر حقوقی به رسمیت نخواهد شناخت.

بر اساس روایت طرف روسی ظاهراً تنها توافقی که در مذاکرات دو روز گذشته صورت گرفته است توافق بر سر تبادل گسترده اسرا بوده است. به نوشته رسانه‌های روسیه، ولادیمیر مدینسکی دستیار پوتین و رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسی در این زمینه پس از پایان مذاکرات گفت: در جریان مذاکرات در ابوظبی، روسیه و اوکراین درباره مسائل بشردوستانه نیز گفت‌وگو کردند و بر سر تبادل گسترده و جدید اسرا به توافق رسیدند؛ جزئیات این توافق به‌زودی اعلام خواهد شد. دستیار رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: هیئت روسی در ابوظبی با نمایندگان اروپا که آنها هم در این روزها در امارات حضور داشتند، گفت‌وگو نکرد. وی افزود: مسکو هیچ پیشنهاد صلحی از سوی کشورهای اروپایی دریافت نکرده است. مدینسکی با بیان اینکه سران کشورهای اروپایی دست به فریب جمعی مردم اوکراین می‌زنند، اظهار داشت: اروپایی‌ها زمانی می‌توانند در مذاکرات صلح درباره اوکراین مشارکت کند که وجدان آنها بیدار شود.