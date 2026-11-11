فروپاشی زنجیره فرماندهی سعودی در لحج؛ فرماندهان فرار کردند!

سرویس خارجی-

زنجیره فرماندهی مزدوران وابسته به سعودی در استان لحج پس از فرار سرلشکر الترکی، مجروحیت و کشته شدن چندین فرمانده ارشد و عقب‌نشینی تیپ ۱۷ العمالقه فروپاشید و نیروهای مسلح یمن با تسلط بر تقاطع الصریح بر مسیر استراتژیک عدن– باب‌المندب اشراف کامل یافته‌اند.

پیشروی‌های انقلابیون یمن نتیجه مستقیم ناکامی استراتژی نظامی رژیم سعودی در بیش از یک دهه جنگ است. ریاض از سال ۲۰۱۵ با تکیه بر برتری هوایی، محاصره همه‌جانبه و شبکه‌ای از نیروهای نیابتی محلی وارد جنگ شد، اما نتوانست کنترل پایدار بر مناطق جنوبی و غربی ایجاد کند. فرسایش تدریجی این نیروها به‌دلیل وابستگی شدید به پشتیبانی خارجی، ضعف هماهنگی میدانی و هزینه‌های انسانی و لجستیکی بالا، در کنار توسعه توان بومی نیروهای یمن در حوزه موشکی و عملیات دقیق، تعادل میدانی را تغییر داد. تصمیم صنعاء برای شکستن محاصره و بازپس‌گیری نقاط مهم ساحلی نیز مسیرهای تدارکاتی و ارتباطی طرف مقابل را آسیب‌پذیر کرد و زمینه را برای گسترش کنترل انقلابیون فراهم‌تر کرد.

فرار الترکی و خلأ فرماندهی

جبهه‌های جنگ در منطقه الصبیحه استان لحج يمن با خلأ کامل در سطح فرماندهی نیروهای وابسته به رژیم سعودی روبه‌رو شده است. این وضعیت پس از کشته، زخمی شدن و فرار شماری از فرماندهان ارشد این جبهه‌ها پدید آمده و نیروهای مسلح یمن با عبور از الشطین و تسلط بر تقاطع الصریح، اکنون بر مسیر عدن–باب‌المندب اشراف دارند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که زنجیره فرماندهی مزدوران سعودی از فرار سرلشکر الترکی و تیپ ۱۷ العمالقه تا مجروحیت حمدی شکری و کشته شدن فرماندهان تیپ ۱۳ فروپاشیده است.

سرلشکر احمد الترکی، استاندار سابق لحج از سوی دولت مستعفی مستقر در عدن و فرمانده جبهه المجزاع، بامداد دو روز پیش بدون هماهنگی با دیگر فرماندهان جبهه را ترک کرده و به سمت العفاج رفته است. همزمان محمود الصبیحی، عضو نهاد موسوم به شورای رهبری ریاست‌جمهوری، صبح دیروز از عدن عازم ریاض شد. منابع آگاه نظامی تأکید دارند که پس از پیشروی بزرگ نیروهای صنعاء، الصبیحی درباره وخامت اوضاع نظامی در لحج به ریاض هشدار داده و گزارش‌هایی درباره ناتوانی گروه‌های وفادار به سعودی در متوقف کردن پیشروی‌ها در المقاطره، طور الباحه و راس العاره ارائه کرده بود.

تیپ ۱۷ العمالقه از مواضع خود در منطقه السقیا فرار کرده و مقادیر عظیمی از سلاح‌ها و تجهیزات نظامی را رها کرده که به غنیمت نیروهای مسلح یمن درآمده است. این فرار گسترده همراه با رها کردن تجهیزات، نشان‌دهنده فروپاشی عملیاتی مزدوران در یکی از محورهای کلیدی است و دستاورد میدانی مهمی برای نیروهای یمن به شمار می‌رود که توانسته با عملیات هماهنگ، دشمن را وادار به عقب‌نشینی شتاب‌زده کند.

هشدار درباره فروپاشی کامل جبهه‌ها

هشدارهای الصبیحی پس از خسارات سنگین نیروهای العمالقه و درع الوطن در بسیاری از جبهه‌ها صادر شد و شامل هشدار درباره فرسایش شدید این نیروها و سقوط کامل شهرستان‌هایی بود که هم‌اکنون درگیری‌ها در آن‌ها جریان دارد. طرف سعودی پس از دریافت این گزارش‌ها، الصبیحی را احضار کرد تا درباره آنچه در گزارش‌هایش آمده گفت‌وگو کند. این تحولات نشان‌دهنده عمق بحران فرماندهی در میان مزدوران وابسته به ریاض است که با حمایت مستقیم آمریکا و متحدان غربی خود همچنان در تلاش برای حفظ مواضع ازدست‌رفته هستند.

کشته و زخمی شدن فرماندهان میدانی

حمدی شکری الصبیحی، فرمانده نیروهای العمالقه در ساحل غربی، در حمله موشکی بالستیکی نیروهای مسلح یمن به ساختمان اداره امنیت مدیریت المضاربه و رأس‌العاره به شدت مجروح شده و به بیمارستان آلمانی عدن منتقل شده است. جزئیات بیشتری درباره شدت جراحت او منتشر نشده، اما این ضربه موشکی یکی از نمونه‌های دقیق و هدفمند عملیات نیروهای یمن علیه مراکز فرماندهی دشمن است که توان عملیاتی مزدوران را به‌طور جدی مختل کرده است.

جبهه المضاربه به دلیل کشته یا مجروح شدن فرماندهان با کمبود شدید نیروهای فرماندهی میدانی روبه‌روست. محمد الفرح، عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله، تأیید کرد که تعدادی از فرماندهان نظامی وفادار به عربستان در درگیری‌های جبهه المضاربه کشته یا زخمی شده‌اند. اکرم حمود هزاع المالکی، افسر عملیات تیپ ۱۳ گارد ریاستی، و نصر البوکری، فرمانده توپخانه همان تیپ، کشته شده‌اند. همچنین سرتیپ محمود الاغبری، فرمانده تیپ ۶ درع‌الوطن (لشکر یکم)، در درگیری‌های جبهه المحاوله و البرهانه در شمال المضاربه مجروح شده است.

تسلط بر تقاطع الصریح و تهدید مسیرهای ارتباطی

نیروهای مسلح یمن بامداد امروز در محور المضاربه و رأس‌العاره کنترل مناطق الشطین، هویرب و تقاطع الصریح را به دست گرفتند و با عبور از منطقه الشط، پیشروی خود را به سمت جبل خرز و خور عمیره ادامه دادند. تقاطع الصریح در حدود ۲۰ کیلومتری ساحل قرار دارد و جبل خرز بر مسیر ارتباطی عدن با رأس‌العاره و باب‌المندب اشراف کامل دارد. تثبیت این مواضع می‌تواند مسیرهای ارتباطی نیروهای وابسته به سعودی در المضاربه، ذوباب و باب‌المندب را با تهدید شدید مواجه کرده و زمینه محاصره کامل آن‌ها را فراهم کند.

حملات هوائی سعودی و پاسخ یمنی‌ها

در حالی که جنگنده‌های سعودی بامداد امروز سلسله حملات هوائی به شهرستان‌های المقاطره و الشمایتین در استان‌های تعز و لحج انجام دادند و مناطق مرزی شدا و آل ثابت در صعده را با توپخانه هدف قرار دادند، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای یمن مانع ورود چند جنگنده اف-۱۵ سعودی به حریم هوائی صنعاء شدند و این جنگنده‌ها مجبور به ترک منطقه شدند. یحیی سریع همچنین اعلام کرد که مجموع حملات هوائی و موشکی عربستان از آغاز تشدید تنش به ۴۶۷۲ مورد رسیده و تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۹ حمله انجام شده که اماکن غیرنظامی در صنعاء، مأرب، الجوف، تعز، عمران و صعده را هدف قرار داده است.

مزدوری برای آل‌سعود به بهای دلار

خبر دیگر آن‌که شورشیان حاکم بر سوریه به رهبری ابومحمد جولانی در حالی که با مشکلات داخلی از جمله بازسازی ارتش تازه‌تأسیس، اشغال جنوب توسط اسرائیل و تهدید داعش روبه‌روست، طبق گزارش مقام‌های نظامی سوری و یمنی به نیویورک‌تایمز، در حال بررسی اعزام احتمالی هزاران نیرو برای حمایت از رژیم آل‌سعود علیه ارتش یمن است، اقدامی که در صورت اجرا احتمالاً در چارچوب توافقنامه دفاع مشترک مکه صورت می‌گیرد. دمشق هنوز تصمیمی نگرفته و تأکید کرده نیروهای سوری در یمن حضور ندارند، اما وابستگی مالی شدید به ریاض (بیش از ۴۰۰ میلیون دلار توافق بازسازی) مخالفت جولانی را دشوار می‌کند. تیم‌های شناسایی سوری اخیراً به عربستان و یمن سفر کرده و حدود ۱۵۰ سرباز سوری همراه افسران سعودی از منطقه ثمود بازدید کرده‌اند.

گفتنی است که رژیم سعودی از سال ۲۰۱۵ با حمایت آمریکا محاصره زمینی، هوائی و دریایی یمن را آغاز کرد و آمریکا در ماه گذشته میلادی به آن پیوست. صنعاء در تیر ۱۴۰۵ تصمیم به شکست این محاصره گرفت و پس از بمباران فرودگاه صنعاء توسط سعودی، نیروهای مسلح یمن با عملیات‌های موفق کنترل المخا، کهبوب و جزایر استراتژیک را به دست آوردند و اشراف خود بر باب‌المندب را تقویت کردند. همزمان گزارش‌ها از بررسی احتمال اعزام نیروهای سوری به حمایت از سعودی حکایت دارد، اما دمشق تأکید کرده برنامه‌ای برای اعزام قریب‌الوقوع ندارد و تمرکزش بر بازسازی داخلی است. همچنین سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی یمن با ارسال نامه رسمی به همتای پاکستانی، مشارکت اسلام‌آباد در حملات هوائی اخیر را به‌شدت محکوم کرد و آن را همکاری عملی با رژیم سعودی در جنایت علیه غیرنظامیان خواند.