سرویس خارجی-

روزنامه آمریکایی فاش کرد که «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا و 6 مقام ارشد دیگر این کشور از ترس انتقام ایران در مراکز نظامی و امنیتی پنهان شده‌اند.

جنگی که قرار بود به سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی توان هسته‌ای و نظامی ایران منتهی شود حالا نه تنها در دستیابی به این اهداف موفق نبوده است بلکه کار به جایی رسیده است که- به نوشته رسانه‌های آمریکا- این ایران بوده است که با بستن تنگة هرمز و افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا تغییر رژیم در این کشور ایجاد کرده است. سه‌شنبه هفته گذشته بود که ترامپ و جمهوری‌خواهان به دلیل پس‌لرزه‌های ناشی از جنگ ایران سنگین‌ترین شکست تاریخ چند دهه گذشته خود را تجربه کردند. به دنبال آن رسانه‌ها از اختلاف گسترده در کاخ سفید، موج گسترده اخراج‌ها و شکاف بین دولت و حزب جمهوری‌خواه خبر دادند. اگر نابودی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه‌، نابودی و افول هژمونی جهانی این کشور و همچنین احتمال رسیدن هزینه‌های جنگ به یک تریلیون دلار را هم به موارد قبلی اضافه کنیم به اظهارنظر چاک شومر سناتور دموکرات و رهبر اقلیت مجلس سنا می‌رسیم که گفته است: «جنگ دولت ترامپ علیه ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های سیاست خارجی در تاریخ آمریکا ثبت خواهد شد.». همین دیروز نشریه هیل آمریکا نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که 40 درصد از آمریکایی‌ها گفته‌اند وضعیت زندگی آنها به دلیل تاثیرات جنگ ایران در طول چندماه گذشته بدتر شده است.

سایه ترس از انتقام

سیلی سنگین ملت ایران به آمریکا تنها به موارد گفته شده خلاصه نمی‌شود. گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است ترس از انتقام ایران خواب و خوراک از مقامات جنایتکار آمریکایی گرفته است. هفته گذشته رسانه‌ها نوشته بودند وحشت از انتقام ایران سرویس مخفی آمریکا را مجبور کرده است که تدابیر امنیتی در اطراف اقامتگاه ترامپ در ایالت فلوریدا را افزایش دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرده است که به درخواست این نهاد، فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (نوراد) و فرماندهی شمالی ارتش آمریکا، قابلیت‌های مقابله با سامانه‌های هوائی بدون سرنشین را در حمایت از عملیات حفاظتی خود به کار گرفته‌اند. نوراد و فرماندهی شمالی آمریکا نیز استقرار تجهیزات دفاع هوائی زمینی در اطراف اقامتگاه مار-آ-لاگو را تأیید کرده‌اند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که سرویس مخفی، اقدامات امنیتی در تفرجگاه خصوصی ترامپ در فلوریدا را به طور قابل توجهی افزایش داده و آتشبارهای پدافند هوائی را مستقر کرده است.تصاویر منتشر شده از مار-آ-لاگو، دو سامانه آونجر، مجهز به موشک‌های استینگر، را بر روی یک سکوی شناور در دریاچه مجاور تفرجگاه در پالم بیچ نشان می‌دهد.

گزارش نیویورک تایمز هم نشان می‌دهد وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌ها از تهدید ایران علیه جان او، از محل زندگی‌اش به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. این روزنامه نوشته است «اسکات بسنت» به دلیل نگرانی‌ها از تهدید ایران علیه جان او، از محل زندگی‌اش به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. در این گزارش آمده است: «مقامات اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کرده‌اند که نقشه‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات فعلی و سابق آمریکایی به مرحله پیشرفته‌تری رسیده و تهدیدها علیه بسنت در این نگرانی‌ها نقش دارد». به گزارش فارس نیویورک تایمز همچنین نوشته است که حداقل 6 مقام ارشد دولت آمریکا سال گذشته به دلایل امنیتی از خانه‌های خود به پایگاه‌های نظامی یا سایر مکان‌های امن منتقل شده‌اند. این روزنامه با بیان اینکه شدت تهدیدها علیه بسنت مشخص نیست، توضیح داد: «مقام‌های آمریکایی اما می‌گویند که توانایی ایران برای انجام حملات گسترده در ایالات متحده و سایر سرزمین‌های خارج از کشور محدود است». در ادامه این گزارش آمده است: «اما تهدیدهای خاص و هدفمندی از سوی ایران علیه افرادی صورت گرفته است که مقامات آمریکایی آنها را جدی دانسته‌اند». وزارت خزانه‌داری آمریکا اما در بیانیه‌ای ادعا کرد که تهدیدهای ایران، بسنت را نمی‌ترساند و او همچنان به اجرای کارزار فشار بر اقتصاد این کشور ادامه می‌دهد. البته در این بیانیه توضیح داده نشده است که اگر تهدیدها وی را نمی‌ترساند پس این انتقال به یک پایگاه نظامی به چه دلیلی بوده است.

ادامه خانه تکانی در کاخ سفید

از سوی دیگر در ادامه موج تغییرات مدیریتی در دولت دونالد ترامپ پس از شکست در انتخابات کنگره، گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور آمریکا برکناری دبیر امور کابینه کاخ سفید را نیز بررسی می‌کند. «جیک تریلور»، خبرنگار آمریکایی، گزارش داد که دونالد ترامپ در حال بررسی برکناری «مگان باوئر»، دبیر امور کابینه کاخ سفید است. به گفته دو مقام فعلی کاخ سفید و یک مقام سابق این نهاد، ترامپ طی چند ماه گذشته به‌تدریج از عملکرد باوئر ناراضی‌تر شده و همین هفته نیز با شماری از کارکنان ارشد دولت درباره کنار گذاشتن او گفت‌وگو کرده است. این احتمال در حالی مطرح می‌شود که کاخ سفید پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره شاهد تغییرات مهمی در سطوح مدیریتی بوده است. سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، یک روز پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان از سمت خود کنار رفت و دونالد ترامپ، استفان میلر، مشاور ارشد خود را جایگزین او کرد. همچنین ریچارد والترز، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، استعفانامه خود را ارائه کرد. به گزارش فارس دبیر امور کابینه کاخ سفید از مقام‌های بلندپایه این نهاد است که ریاست دفتر امور کابینه را بر‌عهده‌ دارد و به‌عنوان رابط میان رئیس‌جمهور و وزیران کابینه فعالیت می‌کند. این مقام همچنین همکاری نزدیکی با رئیس‌جمهور و رئیس دفتر کاخ سفید دارد.

هگست موقتا گریخت

پایگاه خبری اکسیوس هم گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با حمایت جمهوری‌خواهان فعلاً از بررسی طرح استیضاح خود در مجلس نمایندگان عبور کرده است، اما با آغاز به‌کار کنگره جدید در ژانویه(دی)، احتمال پیگیری مجدد استیضاح او از سوی دموکرات‌ها وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها قانونگذاران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان که فعلاً اکثریت آن را در دست دارند، بامداد چهارشنبه از تصویب و بررسی طرح استیضاح «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا ممانعت کردند. این طرح با رأی موافق ۲۱۰ نماینده جمهوری‌خواه و ۱ نماینده مستقل، و رأی مخالف ۲۰۳ نماینده دموکرات و ۱ نماینده جمهوری‌خواه، به کمیته مربوطه ارجاع شد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، بدین ترتیب جمهوری‌خواهان عملاً مانع از طرح و بررسی قطعنامه استیضاح هگست در صحن علنی مجلس نمایندگان شدند. دقایقی بعد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در واکنش به این اقدام، گفت: «تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح هگست، به طرز فجیعی شکست خورد! تک تک جمهوری‌خواهان، به جز توماس مَسی که یک بازنده بزرگ بود، به نفع پیت رأی دادند».ترامپ در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «پیروزی‌ها در ونزوئلا و ایران، بهترین آمار استخدام در تاریخ ارتش، و روحیه‌ای که قبلاً به ندرت دیده شده بود، منجر به تبرئه یک میهن‌پرست بزرگ آمریکایی شد. دموکرات‌ها همچنان به سیاسی‌کاری و سوءاستفاده از [قدرت در] آمریکا ادامه می‌دهند. آنها باید متوقف شوند!»