افشای سندی محرمانه درباره دلارهای نفتی ونزوئلا که ترامپ بالا کشید

افشای یک سند تازه دربارة سرنوشت دلارهای نفتی ونزوئلا بار دیگر مسئله چپاول ثروت نفتی این کشور از سوی آمریکا را برجسته کرده است.

تحولات یک سال اخیر ونزوئلا را باید درس عبرتی برای جهانیان دانست. کشوری که با شعار «مردم ونزوئلا لایق زندگی بهتری هستند» مورد تجاوز قرار گرفت و رئیس‌جمهورش دزدیده شد. گزارش افشاگرانه «نیویورک‌تایمز» نیز به موردی مثال زدنی برای تبیین استعمار جدید و نابودی حاکمیت ونزوئلا تبدیل شده است. زمانی که ترامپ شهریورماه سال 1404 بخش زیادی از نیروی دریایی آمریکا را در دریای کارائیب و در نزدیکی مرزهای ونزوئلا مستقر کرد، بسیاری از کارشناسان، رسانه‌ها و حتی خود مقامات آمریکایی اعلام کردند که آمریکا به دنبال حمله به ونزوئلا و تصاحب ذخایر عظیم نفتی این کشور است. متاسفانه عدم آمادگی دولت و ارتش در مقابل این توطئه و خیانت بخش‌هایی از دولت و ارتش ونزوئلا، باعث شد که آمریکا در عملیاتی مشترک با سازمان سیا، روز شنبه 3 دی 1404 با حمله به کاراکاس پایتخت، مادورو و همسرش را برباید و به آمریکا منتقل کند.

چندی پیش روزنامه اسپانیایی «ال‌اکونومیستا» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد «دلسی رودریگز» معاون مادورو که حالا جای او نشسته! در ابلاغیه‌ای رسمی به مشتریان نفت ونزوئلا شامل شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی دستور داده است که از این پس بهای سوخت را نه به حساب دولت ونزوئلا، بلکه به طور مستقیم به خزانه‌داری آمریکا واریز کنند! چندی پیش هم پولیتیکو در گزارشی نوشت: «در حالی که مردم ونزوئلا گرفتار ویرانی‌ها و مشکلات وقوع زلزله در کشورشان هستند، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی مشغول غارت نفت این مردمند.»

12 میلیارد دلار کجاست؟

حالا افشای یک گزارش محرمانه درباره جابه‌جایی بیش از ۱۲ میلیارد دلار درآمد نفتی ونزوئلا تحت مدیریت دولت ترامپ، پرسش‌های تازه‌ای درباره شفافیت مالی کاخ سفید ایجاد کرده است؛ در حالی که واشنگتن مدعی بازگرداندن بخش عمده این منابع به ونزوئلاست، سرنوشت نهائی این پول‌ها همچنان نامشخص است. روزنامه «نیویورک‌تایمز» مدعی شده است دولت آمریکا در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی(۲۰۲۶)، بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی ونزوئلا را دریافت کرد، اما بخش عمده آن را به این کشور بازگردانده و بخشی را نیز صرف پرداخت بدهی‌های خارجی دولت کاراکاس شده است. این روزنامه بر اساس یک گزارش محرمانه نوشته است که ۱۲.۲۶ میلیارد دلار از درآمد‌های صادرات منابع طبیعی ونزوئلا، عمدتاً نفت، در ۹ ماه اول سال جاری به یک حساب آمریکایی واریز شده است. این روزنامه مدعی است که این اقدام برای تقویت «بولیوار»- واحد پول ونزوئلا- از طریق حراج ارزهای خارجی در بانک‌های تجاری ونزوئلا انجام شده است. در این گزارش ادعا شده است که حدود ۱۳۰ میلیون دلار از این مبلغ نیز برای پرداخت بدهی‌های خارجی دولت ونزوئلا، عمدتاً بدهی به سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، هزینه شده است. با این حال، این گزارش تصویر کاملی از درآمدهای صادراتی ونزوئلا ارائه نمی‌دهد؛ چرا که دو صادرکننده بزرگ نفت خام این کشور، یعنی غول نفتی آمریکایی «شورون» و شرکت محلی «نابپ» برای فروش بخشی از نفت استخراج‌شده خود از سازوکارهای مالی متفاوتی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر ادعای نیویورک تایمز درباره بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت به ونزوئلا در حالی است که ترامپ رئیس جنایتکار دولت آمریکا طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده است که منابع حاصل از فروش نفت ونزوئلا به دولت آمریکا تعلق دارد. وی این را نیز گفته است که هر آنچه که آمریکا در جنگ ایران هزینه کرده از درآمدهای حاصل از نفت ونزوئلا جبران شده است. همچنین گزارش ادعایی نیویورک تایمز در حالی منتشر شده است که فایننشال تایمز در اواخر تیر ماه عنوان کرد دولت آمریکا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت ونزوئلا به دست آورده، اما تقریبا هیچ توضیحی درباره سرنوشت این پول ارائه نکرده است.