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کد خبر: ۳۴۱۹۵۸
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
سرویس کیهان » اخبار
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تهدید به بمب‌گذاری از فرودگاه‌های اروپا به مدارس رسید!

وزارت آموزش ایتالیا پس از دریافت تهدیدهایی مبنی بر بمب‌گذاری در مدارس، دستور تخلیه دست‌کم ۳۰۰ مدرسه را صادر کرد.
پس از آن که طی روزهای گذشته شمار زیادی از خطوط هوائی اروپا با تهدید بمب‌گذاری مواجه شده و بسیاری از پروازها مجبور به تغییر مسیر یا فرود اضطراری شدند حالا نوبت به تهدید مدارس در اروپا رسیده است. در همین راستا دیروز شمار زیادی از مدارس ایتالیا پس از دریافت تهدید تخلیه شدند.«جوزپه والدیتارا» وزیر آموزش ایتالیا، در مصاحبه با رسانه‌های این کشور اعلام کرد که تهدیدهایی مبنی بر بمب‌گذاری در مدارس از طریق ایمیل برای مسئولان این کشور ارسال شده است. وی تأکید کرد که ممکن است شمار مدارس تخلیه‌شده از ۳۰۰ مدرسه نیز فراتر برود.پلیس ایرلند شمالی و اسکاتلند هم دیروز پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از سوی صدها مدرسه، این تهدیدها را جعلی ارزیابی کردند. پلیس ایرلند شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد تاکنون بیش از ۳۰۰ مدرسه دریافت پیام مشابه حاوی تهدید را به پلیس گزارش کرده‌اند.

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